ヤクルトやソフトバンク、メジャーに在籍した五十嵐亮太氏（46）が15日、BS朝日「日曜スクープ」（日曜後7・00）に出演し、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の侍ジャパンに参加しなかったドジャース佐々木朗希投手（24）の好調ぶりに太鼓判を押した。

佐々木は23年大会に招集され、3度目の世界一に貢献した。今回は招集されず、ドジャースでシーズン開幕に向け調整を続けている。

番組では、10日のマイナー戦に先発し、4回9奪三振で無失点という好内容だったことが伝えられた。ロバーツ監督も「開幕で先発ローテーションに入らないという世界は考えられない」とベタ褒めだった。

五十嵐氏は「マイナー戦というと、メジャーじゃないのかって思われるかもしれないですけど、この時期はマイナー選手の方がバットは振れているんですよ」と、実情を解説。「逆にマイナー選手を抑えたというところも、評価につながっていると思う」と見解を口にした。

佐々木のキャンプの様子を現地取材したという。「明らかに真っすぐの質、変化球のコントロールは良くなっている。昨年以上の成績を残す可能性は非常に高い」と絶賛していた。

大谷翔平、山本由伸とともにドジャース投手陣の中核を担うことが期待されるという。「今年、大谷投手、佐々木投手、山本投手、この3人でサイ・ヤング賞争いなんかしてくれたら、かなり盛り上がるんじゃないか。可能性としては全然あるので、今年のドジャースは楽しみですね」と、期待を込めて話した。