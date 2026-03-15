【マイアミ（米フロリダ州）＝読売取材団】１４日（日本時間１５日）に米フロリダ州、テキサス州で行われたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の準々決勝で、日本はベネズエラに逆転負けを喫した。

日本が初めて４強入りを逃し、ベネズエラは２００９年以来の準決勝進出を果たした。イタリアはプエルトリコを破り、初の４強入り。ベネズエラとイタリアは１６日（同１７日）に決勝進出をかけて戦う。

ベネズエラ８―５日本

日本が逆転負け。１点を追う三回に佐藤の適時二塁打で追いつき、途中出場の森下の３ランでリードを奪ったが、打線は四回以降、追加点を奪えず。五回に２番手隅田がガルシアに２ラン、六回に４番手伊藤がアブレウに３ランを浴びて逆転を許し、逃げ切られた。

打者に専念でも別格の存在感

最後の打者になったのは大谷だった。九回二死、高く打ち上げた飛球が遊撃手のグラブに収まり、侍ジャパンの連覇の夢がついえた。「優勝以外は失敗。こういう形で終わってしまって非常に残念」。投打の二刀流で戦った３年前はマウンドで歓喜の瞬間を迎えたが、今回のエンディングは筋書き通りにはいかなかった。

今大会は打者に専念し、「オフェンス面でしっかり貢献できればいい」と繰り返してきた。大一番となった準々決勝でも１番指名打者で出場し、一回に中堅右へソロ。試合開始早々に一発を放ったベネズエラのアクーニャに対し、“先頭打者本塁打返し”という離れ業をやってのけた。しかし、四回一死一、二塁の好機では空振り三振。「力不足。あそこで１本出ていれば、少し違う展開になったのも事実だと思う」。流れは相手へと傾いていった。

「また会おうね」

史上最多８人の大リーガーを擁したチームにおいても、その存在感は別格だった。今大会の打率４割６分２厘、３本塁打、７打点という数字もさることながら、井端監督は「試合前に（チームメートを）鼓舞するところも表立ってやってくれていて、すごくありがたい」と、献身的な姿勢を評価していた。再び世界の頂点に立つために、あらゆる事を尽くしていた。

侍ジャパンが雪辱を果たすために、大きな目標となるのは、２０２８年ロサンゼルス五輪だろう。「次のチャンスは必ずある。『また会おうね』とみんなで話した。一回りも二回りも大きくなって、また戻ってくるんじゃないかな」と大谷。その時が来れば、もう一度、先頭に立ってくれるに違いない。（井上雄太）