乃木坂46が15日、東京・代々木第一体育館で開催された、「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supprted by TGC」でライブパフォーマンスを披露した。

同イベントは「東京ガールズコレクション」の全面協力のもとに開催される女性アイドルによるファッションイベントで、今回が3回目。

SEが流れると、すでに会場は大盛り上がり。色鮮やかなペンライトが振られる中、メンバーたちが登場。「乃木坂46！」と井上和（21）とシャウトするとさらにヒートアップ。「ここから私たちと一緒に盛り上がっていきましょう！ 盛り上がる準備はできていますか！」と叫んで「おひとりさま天国」を披露した。

遠藤さくら（24）が「みなさんと共有できてうれしいです。最後まで楽しみましょう」と呼びかけ、「ジコチューで行こう！」、梅澤美波（27）＆賀喜遥香（24）のダブルセンターで「インフルエンサー」と続けた。

梅澤は「あらためまして、みなさんこんにちは！」とあいさつ。「アイドルランウエーコレクション、ここまで楽しんでますか！」と呼びかけ、「私たちもランウエーではクールにカッコよく、を見せたけど、ライブではまた違った面を見せられたら良いなと思います」と意気込んだ。「今日初めて私たちのライブを見る人も、いつも見ている人も、声を出して楽しんでください！」とアピールし、会場は大歓声で応えた。

さらに「裸足でSummer」と続けた後、一ノ瀬美空（22）の「アイドル好きな人と1つになりましょう！」の呼びかけで「ガールズルール」をパフォーマンスし、大トリとして計5曲を披露。トップアイドルとしての存在感を存分に示した。

ラストに梅澤は「この後、フィナーレまで楽しんでください！」とキャプテンらしく観客に伝えた。