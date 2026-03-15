ボクシングＷＢＣ世界ライトフライ級タイトルマッチ（１５日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）で、同級２位・岩田翔吉（３０＝帝拳）が王者ノックアウトＣＰフレッシュマート（タイ）を８ラウンド途中負傷判定３―０で破り、１年ぶりに世界王者に返り咲いた。リングサイドで観戦した女子格闘家の山本美憂（５１）が祝福の言葉を寄せた。

岩田は幼少期に、美憂の弟で２０１８年に亡くなった山本ＫＩＤ徳郁さんのジムに入門し、格闘技を学んだ。３月１５日はＫＩＤさんの誕生日で、勝利を収めたリング上で「美憂ちゃんやったよ！」とこぶしを突き上げた。「徳さんは自分が格闘技を始めるきっかけをくれて、自分もこういう大人になるんだと思って、子供の時から格闘技を頑張ってきた。３月１５日、子供の頃から憧れていたＷＢＣのベルトを巻けて、特別な日になりました」と感無量の表情を浮かべた。

その後、報道陣の取材に応じた美憂は「絶対勝つのは信じていたけど、リングの上で翔吉を見るとすごい緊張しちゃって。本当に勝って有言実行してくれたことが、本当に自慢というか誇りというか。ＫＩＤは絶対喜んでいるし、上（天国）から『当たり前だ！』ぐらいの気持ちで信じ切って見ていたと思う」と笑みを浮かべた。

この日の試合前に、美憂はＫＩＤさんの墓参りに行き「ちゃんとベルトを巻く姿を見ていて」と伝えたという。「自分の誕生日に勝ってくれるなんてなかなかない。だからすごい喜んでいると思うし、私もうらやましい」と喜びを口にした。

自身は今月２８日に、オーストラリア・シドニーでミシェル・マック（オーストラリア）を相手にプロボクシングデビューを果たす。「（今日の試合から）勇気をもらいました。こんなに大舞台じゃないけど（笑い）。もっとローカルな試合で、２年ぶりの試合なのですごい緊張するけど、最後まで戦い抜けば絶対勝てるので。勝ってきます」と拳を握った。