『声優アワード』歌唱賞はAiScReam 降幡愛、粋なスピーチ「チョコミントよりも」
声優界最大のイベント第20回『声優アワード』の授賞式が15日、都内で開催され、歌唱賞はラブライブ！シリーズから生まれた期間限定のスペシャルユニット「AiScReam」が受賞した。
【写真】「チョコミントよりも…」粋なスピーチをした降幡愛
「AiScReam」とは、ラブライブ！シリーズのラジオ番組を担当しているメンバーから構成。Aqours・黒澤ルビィ（CV.降幡愛）、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会・上原歩夢（CV.大西亜玖璃）、Liella!・若菜四季（CV.大熊和奏）の3人から結成されたラブライブ！シリーズ発の期間限定スペシャルユニット。
スピーチでは、メンバーの降幡愛1人が登壇し「私自身もムーブメントが世界中に広がったのを感じます。このラブライブ！シリーズに関わることができて幸せです。最後に『チョコミントよりも声優アワード！』 ありがとうございました！」と粋なセリフも言いつつ、流行を感じていた。
同アワードは、2007年より毎年3月に顕彰式を行う声優業界＆声優ファンのイベントで、その年度に最も活躍し、人気、実力をともに兼ね備えた声優、そして長年にわたって活躍するベテラン声優が一堂に顔を揃える声優界最大のイベントとなっている。
【写真】「チョコミントよりも…」粋なスピーチをした降幡愛
「AiScReam」とは、ラブライブ！シリーズのラジオ番組を担当しているメンバーから構成。Aqours・黒澤ルビィ（CV.降幡愛）、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会・上原歩夢（CV.大西亜玖璃）、Liella!・若菜四季（CV.大熊和奏）の3人から結成されたラブライブ！シリーズ発の期間限定スペシャルユニット。
同アワードは、2007年より毎年3月に顕彰式を行う声優業界＆声優ファンのイベントで、その年度に最も活躍し、人気、実力をともに兼ね備えた声優、そして長年にわたって活躍するベテラン声優が一堂に顔を揃える声優界最大のイベントとなっている。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優