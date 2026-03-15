仙台・カルバーが1試合52得点の大暴れ…B1史上最多タイ記録で秋田とのダービー制す

3月15日、カメイアリーナ仙台で行われた「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第25節、仙台89ERSと秋田ノーザンハピネッツの一戦が開催。仙台のジャレッド・カルバーが、B1リーグの1試合個人最多得点記録に並ぶ「52得点」をマークし、チームを87ー76の勝利へ導いた。

カルバーは第1クォーターを6得点で終えたものの、第2クォーターにはわずか5分間で11得点を挙げるなど得点ペースが加速。第3クォーターは10分間フル出場を果たし、3本の3ポイントを含む19得点の大暴れを見せる。

第4クォーターを迎えてもカルバーの攻撃の手は緩まない。速攻からいきなり3点プレーを生み出すと、インサイドアタックや3ポイントなど内外問わない形で得点を量産。そして試合時間残り2分33秒、再び3点プレーを成功させて、2018年にライアン・ロシター（当時栃木ブレックス）が記録した52得点のB1個人最多記録に並んだ。

最終スタッツは、32分44秒の出場でフィールドゴール29本中15本成功（成功率51.7パーセント）、3ポイントシュート5本成功、フリースロー17本成功の計52得点。NBAでの実績を持つ大器が、Bリーグの歴史にその名を刻む圧巻のパフォーマンスを見せつけた。

なお、B1リーグにおける1試合個人最多得点ランキングのトップ5は以下の通り。

■B1リーグ 1試合個人最多得点ランキング



1位：52得点 ライアン・ロシター（栃木／2018年12月8日 vs琉球）



1位：52得点 ジャレッド・カルバー（仙台／2026年3月15日 vs秋田）



3位：50得点 ペリン・ビュフォード（島根／2023年12月30日 vs大阪）



3位：50得点 ケビン・ジョーンズ（SR渋谷／2022年10月16日 vs千葉J）



5位：47得点 ダバンテ・ガードナー（新潟／2017年10月15日 vs三遠）



5位：47得点 ジュリアン・マブンガ（富山／2020年12月20日 vs千葉J）



※所属は当時

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