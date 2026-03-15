台湾の各コンビニ、「ネコノミクス」に照準 ホットドッグならぬ「ホットキャット」も
（台北中央社）猫の飼育が広がっている台湾で、コンビニ各社は猫が生み出す経済効果「ネコノミクス」に照準を合わせている。各社によれば、猫関連商品の売り上げ成長はおおむね3割に達し、犬関連商品を上回っているという。
農業部（農業省）の統計では、昨年末の時点で登録されている犬と猫の数は計340万匹を超えた他、猫が初めて犬を上回った。また、犬と猫を合わせた数は14歳以下の子供の人口より多く、少子化とペットの家族化の傾向を表している。
全国の約3700店舗にペット関連コーナーを設けているセブン-イレブン（統一超商）は、24年からは猫向け商品を強化し、ペット関連商品での比率は6割に達していると説明。主な購入層は会社員や大学生だとした。
ファミリーマート（全家便利商店）は昨年、キャットフードの売り上げが2桁成長を記録し、販売量でドッグフードを上回った。さらに、さまざまな年齢層の猫好きの人々を引き付けようと、「猫の日」に当たる2月22日には特別企画を実施し、SNSで話題を呼んだ。
同社は、昨年の猫の日に「ホットドッグ（熱狗）の代わりにホットキャット（熱猫）を売る」という小ネタが広まったのを受け、今年は「ホットキャット型キーホルダー」を発売。店舗スタッフの制服をイメージした猫用の服が1万着限定で用意され、24時間以内に完売した。
ハイライフ（莱爾富）やOKマート（OK超商）も、猫関連商品の売り上げに増加傾向が見られるとしている。
（曽智怡／編集：田中宏樹）
農業部（農業省）の統計では、昨年末の時点で登録されている犬と猫の数は計340万匹を超えた他、猫が初めて犬を上回った。また、犬と猫を合わせた数は14歳以下の子供の人口より多く、少子化とペットの家族化の傾向を表している。
ファミリーマート（全家便利商店）は昨年、キャットフードの売り上げが2桁成長を記録し、販売量でドッグフードを上回った。さらに、さまざまな年齢層の猫好きの人々を引き付けようと、「猫の日」に当たる2月22日には特別企画を実施し、SNSで話題を呼んだ。
同社は、昨年の猫の日に「ホットドッグ（熱狗）の代わりにホットキャット（熱猫）を売る」という小ネタが広まったのを受け、今年は「ホットキャット型キーホルダー」を発売。店舗スタッフの制服をイメージした猫用の服が1万着限定で用意され、24時間以内に完売した。
ハイライフ（莱爾富）やOKマート（OK超商）も、猫関連商品の売り上げに増加傾向が見られるとしている。
（曽智怡／編集：田中宏樹）