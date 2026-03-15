混戦の中で先制ヘッド弾「ずっと狙っていた」。なでしこ田中美南は序盤から全力プレー。89分に突然倒れて途中交代も「大丈夫ですよ」【女子アジア杯】

混戦の中で先制ヘッド弾「ずっと狙っていた」。なでしこ田中美南は序盤から全力プレー。89分に突然倒れて途中交代も「大丈夫ですよ」【女子アジア杯】