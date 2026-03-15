「今は私史上いちばん太っているかもしれません。あくまで “私史上” なんですけど（笑）。でもスタッフの方にもたくさん褒めていただいて、自分も今くらいの体型が理想なので、かなりいい仕上がりになったのではないかと思います」

桜蔭中学校・高等学校、東京大学文学部を卒業。現在はグラビアアイドル・コスプレイヤーとして活動するなど異色の経歴をもつ東堂とも。

「『なんでこの仕事をやっているの？』と100万回くらい聞かれますが、キャッチーで皆さんに覚えていただきやすいので、ありがたくこの肩書を使わせてもらっています。たまにイベントでファンの方に『実は自分も東大を受けていたんですよ』と話していただけたりするんですよ」

仕事の目標は「ずっとないんですよね……」という彼女だが、プライベートでは、結婚願望があるという。

「会話が合って、ちゃんと仕事をしている人が理想です。でもそれ以外は全然求めていなくて、学歴も全く気にしないです。あっ、でも私に『今の仕事を辞めてほしい』とか言う人はちょっとお断りしたいですね（笑）」

とうどうとも

34歳 1991年9月3日生まれ 千葉県出身 T167・B85W60H89 桜蔭中学校・高校を経て2015年、東京大学文学部を卒業。現在はグラビアアイドル、コスプレイヤーとして活動。そのほか最新情報は公式X（@tomooaty）、公式Instagram（@tomooaty）にて

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写真・中山雅文

スタイリスト・菅原 恵

ヘアメイク・TAKA