「ペットのハムスターを飼い始めて2年。名前は、エビ天といいます。エビ天がこの間、初めて手のひらの上に乗ってくれたんです。やっと心を開いてくれました！」

目を輝かせて話す、榛名うい。いまも福岡在住の彼女はGカップ、撮影会で人気の新人グラドルがグラビア界にも殴り込みだ。

「小さいころは、ぬいぐるみを両手に持ってお話しさせてるような子でした。大きくなっても体育が苦手で。走るどころか、歩くのも苦手。右手と右足が一緒に出ちゃったりします（笑）」

おとなしいういちゃんに、意外な趣味ができた。

「3年前に、友達に誘われてロックのフェスに行ったんです。行く前は怖いところかなと思ってたのに、行ったらハマっちゃって。フェスに行くときはバンドのTシャツにショートパンツで、ヘドバンしてます」

ロックな姿のういちゃんも見てみたい！

はるなうい

23歳 2002年6月15日生まれ 福岡県出身 T165・B89（G）W59H90 趣味は岩盤浴。特技は腕の柔軟。水着撮影会で飛びぬけた人気を誇り、今回がグラビアデビューとなる。そのほか最新情報は、公式X（@uiui15ch）、Instagram（@ui_ui.ch）にて

※FLASHデジタル写真集『未完成のきらめき』は各電子書店で発売中！

写真・カノウリョウマ

スタイリスト・工藤沙恵（ミタケイショウ）

ヘアメイク・山下景子