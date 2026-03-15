これまで日本全国、様々な食材を扱ってきたが、今回は世界の食材で大実験！「ワールドワイド鍋」！

世界各国の人々にその国ならではの自慢の食材を聞き出して一つの鍋に！

ただし、入れられるのは1カ国1食材！

城島、シンタロー、藤原の3人がやってきたのは、年間150万人以上の外国人観光客が訪れる東京スカイツリー。

英語が話せない3人は「なんとなくボディーランゲージで」というが、果たして？

早速、天望デッキでファーストインタビュー。そのお相手はオーストラリアからの観光客。

かつては貴重なタンパク源であり、今ではスーパーでも買えるという『カンガルー肉』の情報を聞き出す事に成功！

さらに、カナダの観光客からは、川や湖で釣れる『マス(トラウト)』、マレーシアの観光客からは、ナゾの食材『タマリンド』の情報を得るなど、幸先の良いスタートを切る。

そしてここからは、効率を求めるため二手に分かれることに。

一人となった藤原が向かったのは、新大久保にある「百人町文化通り」、通称「イスラム横丁」。

ここで、バングラデシュ出身者から「食べたら気持ちがよくなっちゃう」という『グラブジャムン』の情報を、さらに、ナイジェリア出身者からは『ワニ肉』やスパイスの『マギー』の情報を入手した。

一方、城島とシンタローは、高田馬場にある日本語学校へ。およそ50か国の学生が集まるこの場所で、エクアドルの潰したバナナに豚肉を混ぜて揚げた定番の朝ごはん『ボロン』、モンゴルの『ヤギ肉』、タピオカの原料でもある、ガーナの『キャッサバ』、インドネシアの揚げせんべい『クルプック』、香港の『アヒル肉』、デンマークの『カレイ』、スリランカの『カレーリーフ』など、世界の食材の情報を次々とゲット。

そして、それぞれ聞き出した情報を手掛かりに、スタッフも総出で食材の買い出し。

買い出しを終え、別の仕事へ向かった城島・藤原と入れ替わるように横山が合流。

集まった食材はなんと24の国と地域に及んだ。

ここからはミシュランガイド東京に一つ星掲載 和敬の店主・竹村竜二の協力を得て、未知の食材たちを一つの鍋にまとめ上げる前代未聞の調理がスタート！

まずは、血の匂いが強いオーストラリアの『カンガルー肉』。

和の技法である藁焼きでスモークし、臭みと旨みを混ぜる。「めちゃくちゃ美味い！」とシンタローも驚く旨み。

これをミンチにし、ウズベキスタンの『クミン』、韓国の『テンジャン』、タイの『唐辛子』で味付け。

さらにトルコの『ブドウの葉』で包み、ロールキャベツのような『カンガルー肉のサルマ風』に仕立てた。

そして、シンタローが用意した一人前の70倍となる直径60cmの巨大鍋の中に、昆布でとった出汁を。

この中に、ナイジェリアの調味料『マギー』、スリランカの『カレーリーフ』、さらに、マレーシアの酸味が特徴的なフルーツ『タマリンド』を丸ごと放り込み、ブラジルの豆スープの『フェイジョアーダ』も1缶まるごと投入し、ベトナムの『ヌクマム』を加えた。

「いろんなニオイすんねんけど」

そして、ここからは鍋の具材作り。ベトナムの『川エビ』とデンマークの『カレイ』をフードプロセッサーでペースト状にし、片栗粉や卵白と合わせて『川海老しんじょう』に。

さらに、油で揚げたインドネシアの料理の付け合わせやおやつとして人気の『クルプック』、シンガポールの『とり肉』、スペインの『タコ』などを鍋に投入！

さらに、和の匠・竹村さんが、薄くスライスしたロシアの『ビーツ』の上に、細長く切った

カナダの『マス』と、マレーシアの発酵調味料『ベラチャン』を塗って一緒に巻き、『奉書巻き』風に。

一方、シンタローはトルティーヤ生地に、エクアドルの『バナナ』と香港の『アヒル肉』、バングラデシュの『グラブジャムン』を包み込み、180℃の油で春巻き風に揚げて『バナナ春巻き』に。

「めっちゃバナナのニオイ！」この甘い香りを放つ具材が、果たして鍋にどう調和するのか？

仕上げはモンゴルの『ヤギ肉』。特有の臭みを抜くためにトルコの『ヨーグルト』に漬け込み、カナダの『メープルシロップ』とマレーシアの『サンバル』を絡めて味をしみ込ませ、焦げ目がつくまでじっくりと焼き上げ、そのまま巨大鍋へ入れ、20分煮込む。「何鍋？これ？」

早速、横山とシンタローがその味を確かめてみると…「水っぽい！薄い！」「全部ほんのりと味を感じません？」

そこで、日本の『醤油』と『塩』、韓国の『テンジャン』などを追加で投入し、味を調整。

さらに、メキシコの『アボカド』、和の匠の作った『奉書巻き』、シンタローの作った『バナナ春巻き』など、全ての食材を鍋に。5分煮込んで…「鍋だ！」

ワールドワイド鍋がついに完成！その味は…？

まずは『海老しんじょう』から。「うまい！めちゃくちゃ美味しい！」

『タコ』も「いろんな出汁が出てスパイシー！」など、様々な味が複雑に混ざりあい、横山曰く「何の味か答えられへん。世界の味です！今日しか食べられへん」

『奉書巻き』、『カンガルー肉のサルマ風』、『ヤギ骨肉』『クルプック』などの具材をそれぞれ堪能した後、鍋のシメに、ガーナの『キャッサバ』とネパールの大豆『ソヤビン』で作ったすいとんに、『とり肉』を加えた、『鶏キャッサバすいとん』。

「鶏とキャッサバめっちゃ相性いい！」と満足していると、上空からは雪が。

「この味一生物の味やわ」と横山。未知の組み合わせが最高のハーモニーを生み出した。

そして、最後は、一仕事終えて遅れて駆けつけた城島も合流。

早速『カンガルー肉』を口に運び、「これ合うやん！ワールドマインド鍋」と言葉を噛むほどの美味しさ。

他の具材も「美味しい」の連発！

様々な国と地域の食材が一つの鍋で調和を見せた冬の大実験は、大成功で幕を閉じた。