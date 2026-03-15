田村愛美鈴は、スレンダーな見た目に反して相当なジャンクフード好きだ。

「ポテトチップスやラーメンが大好きなんです。ラーメンはカップ麺も入れたら週に3回は食べています。高校生のときにはラーメン店でバイトしていたんですよ。そのときのお店が家系寄りだったのもあって、すっかり家系好きになりました。家系ラーメンと一括りでいってもじつはいろいろと系譜があって。私は特に横浜家系が好きです。いちばんのお気に入りのお店ですか？ 地元すぎるのでちょっと内緒です（笑）」

なかなかの饒舌ぶり。健康管理や体型維持の方法は。

「小学3年生から高校2年生までバスケをやっていたこともあって、いまでもたまに体育館を借りて友達みんなと遊んだりするんです。あと、1日1万歩近く歩いています。でも正直な話、体型はいつかすごいことになりそうで本当に怖いです（笑）。ラーメン二郎デビューもしたいのに……」

たむらあみり

25歳 2000年7月5日生まれ ？埼玉県出身 ？T156・B77W57H84 血液型：AB型 趣味：韓国ドラマ・映画鑑賞、お菓子作り 特技：バスケ、キーボード 2018年12月、ザ・コインロッカーズのメンバーとしてデビュー。2019年には、1stシングル楽曲『憂鬱な空が好きなんだ』が『俺のスカート、どこ行った？」（日本テレビ系）の主題歌に起用される。2021年12月のラストライブを終えグループが解散した後、2022年6月から芸能活動を再開。そのほか最新情報は、公式X（@ Amiri_Tamura）、公式Instagram（@amiri_tamura）にて

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会場：光文社 本社ビル 1Fロビー（東京都文京区音羽1-16-6）

開演時間：第1部11:00〜、

第2部14:30〜予定 詳細は専用予約サイトをご覧ください。

※月額1100円（税込み）の会員制サイト「FLASH Prime」にて未掲載写真＆メイキング動画を随時公開中！アクセスはこちら

写真・オノデラカズオ

スタイリスト・田中あゆ美

ヘアメイク・塩田結香（JULLY）