お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が15日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し「腹が立っていた」コンビを実名で明かす場面があった。

「粗品VS漫才劇場〜アンチコメントの変〜」の配信チケットについて告知する動画。「これはエグイね、マンゲキ史上一番で。『ダイヤモンドno寄席』の配信が1万4000枚超えみたいな感じで話題になってたんですけど。うちは他事務所を使わず、現時点で1万4000枚以上売り上げてます!」と強調した。

「そして『ダイヤモンドno寄席』の2倍の値段（3000円）で売ってますから。これはもう完封やな、悪いけど」といい「腹立っててん『ダイヤモンドno寄席』に。まあ良かったです」と笑顔をみせていた。

また、15日に「Fany Magazine」の公式サイトが更新され、同ライブについて「オンラインチケット販売枚数が、37,000枚を突破しました。これは吉本所属芸人主催公演史上、過去最高記録を更新する快挙となります。この記録的な反響を受け、オンライン配信チケットの販売および視聴期間を延長することが決定しました」と発表していた。