【鬼レンチャン】元日向坂46・富田鈴花、衝撃の“現在の収入”「週6休み」「家賃が払えなくなる寸前」
元日向坂46・富田鈴花が、15日放送のフジテレビ系バラエティー『千鳥の鬼レンチャン』（後7：00）に出演。日向坂46卒業後の現況を明かした。※以下ネタバレあり
【写真】「週6休み」「家賃が払えなくなる寸前」泣き崩れる元日向坂46・富田鈴花の近影
過去にソロ、タッグで『鬼レンチャン』を達成した富田。昨年、日向坂46を卒業し、「今後ミュージカル俳優として頑張っていきたい」と話し、「女性初の『鬼ハードモード』を取ります」と意気込んだ。
最初からレベル5の「鬼ハードモード」だが、1曲目を見事成功。だが、合間のトークで「卒業後の仕事」について聞かれると「今は週6休み」「家賃が払えなくなる寸前で節約してます」と衝撃の現況を告白。現在の収入は「アイドル時代の4分の1」と補足の説明が入り、「心底200万円ほしい」と明かした。
“結果と金がほしい富田”と紹介された富田は、2曲目も成功したが、3曲目のaiko「桜の時」で声が裏返り失敗。富田は涙を見せて「めっちゃ悔しい」「マジで生きていけない」と失敗を悔やんだ。
さらにスタッフから「言いづらいんですけど、『ノーマルモード』降格です」と伝えられると「ウソ〜何でよ〜」と泣き崩れた。それを見た千鳥・大悟は「稼ぎにきたか！」と冷静にツッコんだ。
【写真】「週6休み」「家賃が払えなくなる寸前」泣き崩れる元日向坂46・富田鈴花の近影
過去にソロ、タッグで『鬼レンチャン』を達成した富田。昨年、日向坂46を卒業し、「今後ミュージカル俳優として頑張っていきたい」と話し、「女性初の『鬼ハードモード』を取ります」と意気込んだ。
最初からレベル5の「鬼ハードモード」だが、1曲目を見事成功。だが、合間のトークで「卒業後の仕事」について聞かれると「今は週6休み」「家賃が払えなくなる寸前で節約してます」と衝撃の現況を告白。現在の収入は「アイドル時代の4分の1」と補足の説明が入り、「心底200万円ほしい」と明かした。
さらにスタッフから「言いづらいんですけど、『ノーマルモード』降格です」と伝えられると「ウソ〜何でよ〜」と泣き崩れた。それを見た千鳥・大悟は「稼ぎにきたか！」と冷静にツッコんだ。