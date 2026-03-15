＜大相撲三月場所＞◇中日◇15日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】ファンを騒然とさせた“暴走”シーン

幕内取組の開始直前に衝撃が走った。元フィギュアスケートペア日本代表の高橋成美が解説として登場。冒頭からアクセル全開の“暴走”を見せ、「何やってんだw」「放送事故や！」「初っ端から面白い」などファンが騒然となった。

高橋は、世界選手権で日本フィギュアペア史上初の銅メダルを獲得し、「りくりゅう」ペアの木原龍一の元相方としても知られ、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペア解説では、その熱狂的で独特な言葉選びが視聴者の心を掴み、SNS等でも大きな話題になった。

オープニング、高橋は対峙した相撲芸人のあかつに対し、仕切り動作から「どぉーーw」と甲高い声を上げながら猛烈に突進。小柄な体で豪快に押し倒してみせた。この元気すぎる姿にファンも騒然。「なんだいまの」「思ったより本気でいったw」「放送事故や！」「初っ端から面白い」「あかつ嬉しそうやん」など騒然となった。

同じく解説を務めた元横綱・若乃花の花田虎上氏は「いい突きです。立ち合いの手のつき方が宇良と一緒でしたね。めちゃくちゃセンスある」と、トリッキーな動きで知られる人気力士を引き合いに出して大絶賛。

意外な称賛を受けた高橋だが、実は現役時代から相撲と縁があったという。「フィギュアスケートはチームによって四股の練習も取り入れているんです」と告白すると、中継で映し出された琴栄峰の四股について「真ん中の軸から右足に移動する際にブレが無い。使える軸だなと感じる」と、鋭い視点で技術解説を行った。

一方で、自身の四股については「（スケーターの癖で）つま先までピンと伸びてしまうので、相撲として使えるかどうか…」と謙遜して笑いを誘う一幕も。推し力士は「横綱・豊昇龍」と語り、終始明るいキャラクターで土俵を盛り上げる姿に「声がかわいいなｗ」といった反応に加え、その解説の深さ、さらに「週に50キロは走ります」という仰天エピソードに「さすが元一流アスリート」と感心する声も多数寄せられた。（ABEMA／大相撲チャンネル）