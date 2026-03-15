「クローゼットを片付けよう」と思ってもなにから始めるか迷うことも。年20着の服で過ごすやまこさん（40歳）も、昔は服を全部出ししてみるけれど、片付けられずにそのまま戻す…というのを繰り返していたそう。今ではすっきりしたクローゼットで暮らすやまこさんが実践した、だれでもできる「クローゼットの簡単整理方法4ステップ」を紹介。環境の変化が大きい春前に、暮らしを見直す“捨て活”にチャレンジしてみて！

ステップ1：どんなクローゼットにしたいか考える

クローゼットを整理するときは、まず「どんなクローゼットにしたいか」を考えてゴールを決めると、整理がしやすくなります。

【写真】靴下だけを全部出し

すぐに服を出して整理したくなるかもしれませんが、ゴールを決めないまま始めると、なにを残してなにを手放すのか、判断しにくいからです。

私の場合は「お気に入りの一軍だけ」「コーデ選びや手入れに時間を取られない時短クローゼット」とゴールを決めて、もっていた服を見直しました。

ほかにも「衣替えをしなくていいクローゼット」や「なにをもっているか、ひと目でわかるクローゼット」など、人それぞれ理想の形は違います。

まずは自分がどんなクローゼットにしたいのか…ゴールを考えることが大切です。

ステップ2：小さく分けて全部出す

クローゼットから一気に服を出してしまうと、手がつけられなくなり、時間だけが過ぎてしまいがちです。

また、服の量だけでなく、手放すかどうかの判断を何度もすることで、人は意外と疲れてしまいます。

片付けに慣れていない場合は、小さなカテゴリーに分けて、短い時間で進めるのがおすすめです。

私の経験上、おすすめのやり方は次の2つです。

・10分くらいでできそうな場所から始める

・靴下だけ、Tシャツだけなどアイテムごとに分けて出す

アイテムごとでも「全部出す」ことで、今もっている量を把握でき、もちすぎにも気づきやすくなります。

ステップ3：「残す」か「手放す」か分ける

次に、服を「残す」「手放す」に分けていきます。

最初に決めたゴールを意識しながら、次のポイントをチェックしていくとスムーズです。

＜判断ポイント＞

・1年以内に着た？（冠婚葬祭は例外）

・劣化や汚れはない？

・今の生活に合っている？

・着ていてストレスはない？

・シンプルに好き？

・着ていてテンションが下がらない？

とはいえ、判断できずに迷うこともあると思います。

そんなときは、実際に着てみるのがおすすめです。見た目ではよく見えても、実際に着てみるとしっくりこなかったり、なんとなく古く感じたりすることもあるからです。

それでも迷うアイテムは、保留ボックスをつくって入れておくのもおすすめ。1年後など期限を決めて見直すようにします。ちなみに私は、家にものが増えるのがイヤなので、1か月くらいで判断することが多いです。

最初は時間がかかるかもしれませんが、慣れてくると判断も早くなり、スムーズに分けられるようになります。

ステップ4：必要な服をクローゼットに戻す

収納は7割を目安にすると、ゆとりがあって使いやすくなります。

ハンガーラックなら、ハンガーを左右にスライドできるくらいの間隔をあけると、出し入れがしやすくなります。

引き出しに畳んで収納している場合は、よく着る服を手前に、オフシーズンの服は奥にすると使いやすくなります。

また、普段よく着る服は目の高さに配置するのがおすすめ。上すぎたり下すぎたりすると出し入れが大変になり、クローゼットがごちゃごちゃになりやすくなります。

収納に少し余裕をもたせて戻すことで、自分にとっての「ちょうどいい服の量」も見えてきます。

ちなみに服の適正量は人それぞれ。洗濯の頻度や小さい子どもがいるかなど、ライフスタイルによっても変わります。私の場合は、仕事の制服で家を出るため、私服が少なくても問題ありません。

戻したあと「使いにくいな」と感じたら、その都度見直していくといいと思います。

春の捨て活で理想のクローゼットに

ただ減らすことが目的ではなく、今の自分が着たい服を残すことが大切です。

クローゼットがスッキリすれば、朝のコーデ選びもラクになります。季節の変わり目や新年度に向けて、少しずつすっきりさせてみましょう。