40代、「年20着」で過ごす人の「すっきりクローゼット」をつくる4つの方法。春こそ服を手放すチャンス
「クローゼットを片付けよう」と思ってもなにから始めるか迷うことも。年20着の服で過ごすやまこさん（40歳）も、昔は服を全部出ししてみるけれど、片付けられずにそのまま戻す…というのを繰り返していたそう。今ではすっきりしたクローゼットで暮らすやまこさんが実践した、だれでもできる「クローゼットの簡単整理方法4ステップ」を紹介。環境の変化が大きい春前に、暮らしを見直す“捨て活”にチャレンジしてみて！
ステップ1：どんなクローゼットにしたいか考える
クローゼットを整理するときは、まず「どんなクローゼットにしたいか」を考えてゴールを決めると、整理がしやすくなります。
すぐに服を出して整理したくなるかもしれませんが、ゴールを決めないまま始めると、なにを残してなにを手放すのか、判断しにくいからです。
私の場合は「お気に入りの一軍だけ」「コーデ選びや手入れに時間を取られない時短クローゼット」とゴールを決めて、もっていた服を見直しました。
ほかにも「衣替えをしなくていいクローゼット」や「なにをもっているか、ひと目でわかるクローゼット」など、人それぞれ理想の形は違います。
まずは自分がどんなクローゼットにしたいのか…ゴールを考えることが大切です。
ステップ2：小さく分けて全部出す
クローゼットから一気に服を出してしまうと、手がつけられなくなり、時間だけが過ぎてしまいがちです。
また、服の量だけでなく、手放すかどうかの判断を何度もすることで、人は意外と疲れてしまいます。
片付けに慣れていない場合は、小さなカテゴリーに分けて、短い時間で進めるのがおすすめです。
私の経験上、おすすめのやり方は次の2つです。
・10分くらいでできそうな場所から始める
・靴下だけ、Tシャツだけなどアイテムごとに分けて出す
アイテムごとでも「全部出す」ことで、今もっている量を把握でき、もちすぎにも気づきやすくなります。
ステップ3：「残す」か「手放す」か分ける
次に、服を「残す」「手放す」に分けていきます。
最初に決めたゴールを意識しながら、次のポイントをチェックしていくとスムーズです。
＜判断ポイント＞
・1年以内に着た？（冠婚葬祭は例外）
・劣化や汚れはない？
・今の生活に合っている？
・着ていてストレスはない？
・シンプルに好き？
・着ていてテンションが下がらない？
とはいえ、判断できずに迷うこともあると思います。
そんなときは、実際に着てみるのがおすすめです。見た目ではよく見えても、実際に着てみるとしっくりこなかったり、なんとなく古く感じたりすることもあるからです。
それでも迷うアイテムは、保留ボックスをつくって入れておくのもおすすめ。1年後など期限を決めて見直すようにします。ちなみに私は、家にものが増えるのがイヤなので、1か月くらいで判断することが多いです。
最初は時間がかかるかもしれませんが、慣れてくると判断も早くなり、スムーズに分けられるようになります。
ステップ4：必要な服をクローゼットに戻す
収納は7割を目安にすると、ゆとりがあって使いやすくなります。
ハンガーラックなら、ハンガーを左右にスライドできるくらいの間隔をあけると、出し入れがしやすくなります。
引き出しに畳んで収納している場合は、よく着る服を手前に、オフシーズンの服は奥にすると使いやすくなります。
また、普段よく着る服は目の高さに配置するのがおすすめ。上すぎたり下すぎたりすると出し入れが大変になり、クローゼットがごちゃごちゃになりやすくなります。
収納に少し余裕をもたせて戻すことで、自分にとっての「ちょうどいい服の量」も見えてきます。
ちなみに服の適正量は人それぞれ。洗濯の頻度や小さい子どもがいるかなど、ライフスタイルによっても変わります。私の場合は、仕事の制服で家を出るため、私服が少なくても問題ありません。
戻したあと「使いにくいな」と感じたら、その都度見直していくといいと思います。
春の捨て活で理想のクローゼットに
ただ減らすことが目的ではなく、今の自分が着たい服を残すことが大切です。
クローゼットがスッキリすれば、朝のコーデ選びもラクになります。季節の変わり目や新年度に向けて、少しずつすっきりさせてみましょう。