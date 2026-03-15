3月と4月は、職場や学校、保育園・幼稚園からのプリントがとくに増えがち。家じゅう紙だらけで、提出期限ぎれのものが出てきた…なんて経験もあるはず。そこで、4人家族でも「紙類がたまらず、締めきりも忘れないアイデア」を紹介。フルタイムで働く2児の母で、整理収納アドバイザー1級のよしいさんに教えてもらいました。

あと回しのプリント。工夫したら提出もれゼロになった

年間予定表・提出書類・お知らせのプリント…新年度が始まると紙がとにかく増えます。私もとりあえず冷蔵庫にはったり、「あとで見よう」とあと回しにしてしまって、大事な書類を探しにバタついたことがありました。

【写真】書類はクリアファイルにイン

とくに焦るのが、提出期限のあるものです。あとで書くつもりが忘れてしまい、「え、今日まで！」と朝気づいて慌てた経験も。

じつはこの原因はシンプルで、書類をしまうルールがあいまいだから。やることを少し決めるだけで、提出もれがゼロになりました。

1：カバンの中身を一緒にチェック

まず大事なのは、家族にプリントを出してもらうこと。わが家では、4月だけは必ず「プリントもらった？」と毎日声をかけています。

子どもについては、書類をもらったことすら忘れていることが多いもの。わが家では一緒にランドセルの中を見るひと手間だけで、見落としていたプリントに気づけるようになりました。

2：封筒はその場であける

個人情報が保護された封筒はそのまま置かないようにしています。というのも、封筒に入ったままでは存在自体を忘れて、必要な紙の量もわかりづらくなるからです。

やっているのは、中身を出してクリアファイルに入れるだけ。どんな書類か一目瞭然になり、不思議と紙1枚が無視できない存在になるのです。柄のないクリアファイルを使うのがおすすめです。

3：「提出・1年保管・捨てる」に分ける

紙類を細かく分類しすぎると続きません。

・提出物

・1年保管

・捨てる

私はこの3つだけに分けています。たとえば、年間予定表や学校のおたよりは「1年保管」。前年度のものは入れ替えます。

「あとで読もう」と思うプリントは迷いやすいですが、今読みたいと思えなければ「処分する」と決めています。あとで読むものが積み重なっていると、それだけで小さなストレスになるからです。

4：提出するものは今すぐ書く

提出書類はその場で書くのがいちばん確実。「あとでやろう」「子どもが寝てからやろう」と思うと本当に忘れるのです。

とくに新年度は自分も疲れていて、紙の山に埋もれてしまいがちではないでしょうか。4月の最初の1週間だけは、帰宅後すぐの書類チェックを最優先にしています。

5：「バッグに入れる」までを1セットにする

もうひとつ大事なのが「書いて終わりにしない」こと。学校の提出書類ならランドセルへ入れるところまで、園の提出書類なら、玄関にはりつけるか、通勤用バッグへ入れるところまで。

実際に出すための行動まで1セットにしておくと、出し忘れを防げます。

まずはカバンをあけるところからやってみる

うまく管理できないと「ズボラな自分がイヤになる…」と責めがちです。しかしわが家では、

・ランドセルを確認する

・中身を見える状態にする

・3つに分ける

という決まりをつくっただけで、書類のストレスがかなり減りました。カウンターに積まれたプリントも減り、「あの紙どこ？」と探す時間もほぼゼロに。新年度はただでさえ忙しい時期。だからこそ気合いや努力ではなく、ルーティンにしておくとスムーズです。

紙がいちばん増える4月第1週だけでもかなりラクになりました。まずは今日、子どものランドセルを一緒にあけてみる。それだけで、新年度の紙地獄はかなり防げると思います。