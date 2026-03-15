半年前に注文住宅を建てた日刊住まいライターは、家づくりで「動線」にこだわり、玄関がリビングとキッチンの2つにつながる間取りにしたそう。実際に暮らしてみると、家事効率が格段に上がった一方で、想定していなかったデメリットも見えてきたといいます。今回、ライターが「動線にこだわった間取り」にして感じたメリット・デメリットについて語ります。

玄関からキッチンへ直行できる動線を採用した理由

筆者は夫婦と1歳の娘の3人暮らしです。半年前に4LDKの2階建て注文住宅を大手ハウスメーカーで建てました。

【間取り】玄関からキッチンへ直行できる動線に

玄関からキッチンへ直行できる動線を採用した理由のひとつは、アパート時代に感じていた不便さがきっかけでした。

当時は、玄関から一度ドアをあけてリビングをとおり、そこからキッチンに向かう間取りでした。買い物から帰るたびに、重い荷物を抱えたまま玄関ドアとリビングドアをあけ、部屋を横ぎってキッチンまで移動。この一連の動作と距離の長さに、ストレスを感じていました。

とくに、娘を抱っこしたまま買い物から帰宅した際の負担が大きく、「重い荷物を最短距離でキッチンまで運びたい」と思うように。

動線を変えたら家事効率が格段にアップ

家づくりを検討している際、SNSで来客用と家族用の動線をわけた間取りを目にしました。玄関から直接キッチンやパントリーにつながる動線があれば、生活感を抑えながら、家事効率も高められるのではないかと考え、採用を決めました。

わが家のキッチンは、リビングに入ってすぐの場所に配置しています。玄関を上がった正面にはリビングへ続くドアがありますが、それとは別にもう1か所、キッチンへ直行できる通路を設けました。

あえて扉は設けず、移動のしやすさを優先した設計にしました。リビングドアをあけることなくキッチンへ向かえるため、移動やドア開閉の手間を最小限に抑えられます。

また、玄関側にパントリーと冷蔵庫を配置しているため、買い物後の収納もスムーズです。重い買い物袋を持ったまま家の中を移動する負担がなくなり、食品や日用品を玄関からすぐに運べます。

また、ゴミ出しの動線もスムーズになりました。キッチンでまとめたゴミを短い距離で玄関まで運べるため、日々の家事にかかる負担が軽減されたと実感しています。

「ロールカーテン」で生活感を隠す工夫も

さらに、ロールカーテンを設置して生活感を隠せる工夫も行いました。

来客時などキッチンまわりを見せたくない場合には、ロールカーテンを下ろすことで視線を簡単にさえぎることができます。

住み始めてわかった「想定外のデメリット」

玄関からキッチンへ直行できる動線は便利な一方で、住んでから気づいたデメリットもありました。

●デメリット1：キッチンのにおいが玄関まで漂いやすい

キッチンと玄関の距離が近いため、調理中のにおいが玄関まで漂いやすくなっています。換気扇を使用したり、窓をあけたりと工夫はしていますが、玄関や廊下に流れたにおいは残りやすいと感じることがあります。

●デメリット2：ロールカーテンをしないと冷蔵庫が丸見えに

また、ロールカーテンを下ろしていないときの不意の来客にも注意が必要です。あけたままの状態では冷蔵庫が見えてしまい、生活感が出やすくなります。

移動のしやすさを優先したことで、こうした気になる点もありました。

想定外のことがあるとはいえ、日々の家事効率が向上し、暮らしにゆとりが生まれたのは事実です。わが家にとっては、多少のデメリットを踏まえても、それ以上にメリットを感じられる間取りになったと実感しています。