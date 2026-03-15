息子が家に連れてきた彼女が、突然「白米にマヨネーズ」！？ 直後、彼女への印象が180度変わった話

初めて会う人の行動に、思わず驚いた経験はありませんか？

今回は、筆者の友人・I子の体験談をご紹介します。息子の彼女・E美が食事中にみせた行動に衝撃を受けたI子。E美の行動の裏には、ある事情が隠されていました。

マヨネーズを持参する息子の彼女

明るい笑顔の裏に隠されたE美の事情を知り、それ以来、彼女の行動を「背景」で見るようになったI子。

改めて、息子の彼女がE美でよかったと実感したのでした。

人の行動には、理由がある。一面だけでは判断できないものですね。

【体験者：50代・女性主婦、回答時期：2025年11月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：ふぁじ

FTNコラムニスト：Miwa.S

事務員としてのキャリアを積みながら、ライター活動をスタート。持ち前の聞き上手を活かし、職場の同僚や友人などから、嫁姑・ママ友トラブルなどのリアルなエピソードを多数収集し、その声を中心にコラムを執筆。 新たなスキルを身につけ、読者に共感と気づきを届けたいという思いで、日々精力的に情報を発信している。栄養士の資格を活かして、食に関する記事を執筆することも。