タレント・ほしのあきが15日、自身のインスタグラムを更新。14日に誕生日を迎えたことを報告した。



【写真】20代でも通用しそう 鏡の前の無防備「スッピンだと」が衝撃的

ほしのは1977年生まれ。「14日で49歳になりました」と記し、「40代ラストって、、本当にビックリ 先月からなんとなーく体調が良くない日が続いてたから健康が1番の幸せだなぁって感じました(きちんと病院行って検査もしたから大丈夫だよ)」と



落ち着いた色合いの花とカットされたショートケーキの写真をアップ。ケーキの横にはキティちゃんのポーチが置かれている。ほしのは「40代最後も元気に動き回るぞー みなさん49歳のわたしもよろしく」と、意気込みとともにファンに呼びかけた。



2011年に13歳年下の三浦皇成騎手と結婚し、12年に長女を出産している、ほしの。3日には鏡の前に座る写真を公開。「スッピンだと眉尻が細いから眉アートしようかな。。」とつづり、美肌を披露している。とてもアラフィフとは思えないきめ細かな肌と美しいデコルテが反響を呼んだばかり。



フォロワーからは誕生日を祝福する声はもちろん、「40代にはとても見えないけど」「ずっと変わらず可愛いよ～」「お若くて素敵なのが羨ましい」と変わらぬ美貌に羨望のまなざし。「ずーっと憧れの存在」「美しさをありがとう」といったコメントも寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）