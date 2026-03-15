嵐、ラストツアー開幕＆熱狂の札幌3日間が終了 「これからもずっとファン」現地から熱い声あふれる
5人組グループ・嵐のラストツアーとなる『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』が、13日から北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）で開幕。金曜から日曜にかけて約15万人を動員し、無事、本格的な“再始動”を果たした。
【写真】豪華な海鮮丼を公開！なんと…二宮和也が海鮮丼を
2020年12月31日をもって活動休止して以来、約5年の時を経てファンの前に姿をみせた5人。開催発表時には周辺のホテルの宿泊費高騰や交通機関の混乱なども懸念されたが、JR北海道は旭川行き臨時特急を実施。北都交通は新千歳空港〜札幌ドーム間の空港連絡バスを運行、各航空会社は増便や深夜便を運行するなど各所、対策がとられた。
空港や市内の土産店では、嵐5人のメンバーカラーを模したパッケージやデコレーションがなされるなど歓迎ムード一色となった。現地でライブに参加したファンからは以下のような感想も寄せられた。
「見たかった嵐を存分に見せてくれて、さらにまだ見たことのない嵐も見せてくれて、ファンの夢を全て叶えてくれたライブでした。2020年に置いてきてしまった大切な何かを取り戻したような気持ちです。何より嵐の5人がずっと寄り添ってぎゅうぎゅうに固まって、心底楽しそうにしている姿が印象的で、この上なくうれしかったです」（女性／30代／大野智ファン歴26年）
「最後に5人で一緒にいる姿を見ることができて本当にうれしい。これからも5人の幸せを願っています」（女性／20代／櫻井翔ファン歴18年）
「止まっていた時間が流れ出して、変わらない5人に会えて、涙が止まりませんでした。変わらない笑顔で、変わらない5人の掛け合い、変わらないパフォーマンス、ファンを大切に想ってくれてるのが全身に伝わってくる、最高のLIVEでした。とっても楽しくて幸せで、そして寂しい気持ちが残る…そんなLIVEもう5人一緒の嵐には会えないのかも知れないけど、これからもずっとファンでいます♪嵐がくれたたくさんの幸せな時間を胸にこれからも頑張れます！嵐を好きになって本当に良かった。そう思える最高に素敵なLIVEでした!!」（女性／50代／相葉雅紀のファン歴15年）
SNSでも、ファンによる“レポ”や感想がさかんにあがったほか、二宮和也の公式Xで初日開演前「じゃあ行ってきます！」のコメントは28万もの「いいね」がついている。続くツアーの地は4月1日、2日、東京ドーム。5月31日の最終公演まで“嵐フィーバー”はまだまだ続きそうだ。
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2020年12月31日をもって活動休止して以来、約5年の時を経てファンの前に姿をみせた5人。開催発表時には周辺のホテルの宿泊費高騰や交通機関の混乱なども懸念されたが、JR北海道は旭川行き臨時特急を実施。北都交通は新千歳空港〜札幌ドーム間の空港連絡バスを運行、各航空会社は増便や深夜便を運行するなど各所、対策がとられた。
「見たかった嵐を存分に見せてくれて、さらにまだ見たことのない嵐も見せてくれて、ファンの夢を全て叶えてくれたライブでした。2020年に置いてきてしまった大切な何かを取り戻したような気持ちです。何より嵐の5人がずっと寄り添ってぎゅうぎゅうに固まって、心底楽しそうにしている姿が印象的で、この上なくうれしかったです」（女性／30代／大野智ファン歴26年）
「最後に5人で一緒にいる姿を見ることができて本当にうれしい。これからも5人の幸せを願っています」（女性／20代／櫻井翔ファン歴18年）
「止まっていた時間が流れ出して、変わらない5人に会えて、涙が止まりませんでした。変わらない笑顔で、変わらない5人の掛け合い、変わらないパフォーマンス、ファンを大切に想ってくれてるのが全身に伝わってくる、最高のLIVEでした。とっても楽しくて幸せで、そして寂しい気持ちが残る…そんなLIVEもう5人一緒の嵐には会えないのかも知れないけど、これからもずっとファンでいます♪嵐がくれたたくさんの幸せな時間を胸にこれからも頑張れます！嵐を好きになって本当に良かった。そう思える最高に素敵なLIVEでした!!」（女性／50代／相葉雅紀のファン歴15年）
SNSでも、ファンによる“レポ”や感想がさかんにあがったほか、二宮和也の公式Xで初日開演前「じゃあ行ってきます！」のコメントは28万もの「いいね」がついている。続くツアーの地は4月1日、2日、東京ドーム。5月31日の最終公演まで“嵐フィーバー”はまだまだ続きそうだ。