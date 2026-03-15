タレントの上沼恵美子（70）が15日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。特番で初共演したお笑い芸人を絶賛した。

お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右が「以前、上沼さんとテレビ大阪の方で、『上沼恵美子を沼らせたい』みたいなタイトルの特番やって、上沼さんが今まで行ったことのないところに連れていって、にぎやかにする。特番が終わって、上沼さんとしゃべったら、“あれもう評判が良くて面白かった”みたいな」と、上沼と岡田が共演した番組について語った。

さらに「先日、第2弾があったみたいで。えっ!？聞いてないでって。なんかブラマヨの小杉君と」と続けた。

その番組はテレビ大阪の「上沼恵美子を沼らせたい」で、昨年放送された第1弾では、岡田が上沼を会員制倉庫型スーパー「コストコ」に連れて行った。また、今年2月にはお笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」小杉竜一とともにJR大阪駅周辺や人気うどん店の「資さんうどん」を訪れたもの。

岡田は「番組のインタビューもあんのよ」と言い、上沼が「パートナーの小杉君は完璧で、こんな素晴らしい人おらん」と言っていたとし、「え〜っ！第1弾の後、そんなコメントひと言もなかった」と語った。「ブラックマヨネーズ」は「M-1グランプリ2005」で優勝。数多くテレビにも出演しているが上沼は「初めてなんです。小杉さんとお仕事させてもらったのは。凄かった！」と笑顔で語った。

最後に「1回だけだと思っていた。でも評判が良かったってことは、岡田さんが良かったからよ」とフォローしたように見せ「でも2弾目はもっと良かった」と言うと、岡田から「おいっ！」と突っ込まれていた。