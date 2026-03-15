絶対にケージから脱走してしまうわんこに、飼い主さんも大奮発！1万円の高さがある柵と屋根をつけてみた結果、まさかすぎる結末が……！その様子がInstagramに投稿されると、記事執筆時点で174万回以上も再生され、「飼い主さんと愛犬の攻防戦かわいすぎる！」「脅威の身体能力w」といった声が寄せられています。

【動画：絶対にケージから脱走する犬→1万円の高い柵、屋根まで作成した結果…まさかの結末】

絶対にケージから脱走するわんこ

Instagramアカウント「DAN（@dankun_0227）」さまは、トイプードルの「ダン」くんの日常が紹介されています。

ダンくんがお家にやってきてしばらく経った頃、飼い主さんは「狭いケージの中でお留守番はかわいそう」と思い、スペースを広げてあげたのだそうです。

しかし、トイプードルの脚力は非常に優れているため、あっという間にピョン！ととび出して脱走してしまったのだとか……。恐るべし、トイプードルの身体能力！

1万円を出して高い柵を購入

そこで、1万円を投資してより高くて丈夫な柵を購入した飼い主さん。

しかし、ダンくんが立ち上がると、顔がひょっこり柵から飛び出していたのだとか。これは、すぐに脱走されるフラグ……。そして、そんな飼い主さんの嫌な予感は的中します。

なんと、器用に後ろ足を使ってよじ登っているではありませんか！お友達の家に遊びに行った時も、柵をよじ登り、脱走寸前だったというダンくん。これはさらなる対策を考えねば……。

そこで、飼い主さん。よじ登っても脱走できないように屋根を手作りしたのです！これは努力が伝わってきます。さて、その結果は……

まさかすぎる光景がSNSで大反響

なんとダンくん、屋根を顔で突き破ってしまったのです！これは荒技すぎるぞ、ダンくん（笑）

これを見て飼い主さんは「もうダメだ……」と降参。ダンくんはお部屋でフリー状態で過ごすことになったのでした！

あまりにもヤンチャなダンくんと飼い主さんの攻防戦は、Instagramでも大きな話題に！投稿は、記事執筆時点で174万回以上も再生されています。

また、コメント欄には「飼い主さんと愛犬の攻防戦かわいすぎる！」「脅威の身体能力w」「うちも全く同じです笑」「めちゃ笑ったw」といった声が寄せられました！

そんな元気いっぱいなダンくんのその他の日の様子は、Instagramアカウント「DAN」からご覧いただけます。ぜひチェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「DAN（@dankun_0227）」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。