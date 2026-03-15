◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦 同級１位ノニト・ドネア―同級４位・増田陸▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート―同級２位・岩田翔吉▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級６位・飯村樹輝弥▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・松本流星―同級４位・高田勇仁（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

ＷＢＯ世界フライ級タイトルマッチが行われ、挑戦者の同級６位・飯村樹輝弥（２８）＝角海老宝石＝は、王者アンソニー・オラスクアガ（２７）＝米国、帝拳＝に９回ＴＫＯで敗れ、世界初挑戦で王座奪取はならなかった。オラスクアガは５度目の防衛に成功し、米国の「プリンセサ（オラスクアガの愛称）」は念願だったＷＢＯ記念リングを獲得した。

飯村は序盤からオラスクアガの強烈なパンチをくらう展開に。粘り強く耐え続けてきたものの、７Ｒに右、左とパンチをくらうとダウン。９回には左フックをもらったところでレフェリーが試合を止めた。

飯村とオラスクアガは当初、昨年１２月１７日に対戦する予定だったが、飯村が肋骨を負傷したため辞退。当初は強行出場も考えたが、妻でトレーナーも務める元アマチュアボクサーの真成美さん（２８）が「試合が終わって『実は折れていました』と言えば美談になるが、美談を求めても意味はない。確実に勝つために、今は絶対やる必要ない」と説得。１週間弱、夫婦で連日朝方まで話し合い、苦渋の決断を下した。「一度流れたものがまたこうやって話が来て、本当にツイてるなと思う」。わずか３か月後に再び世界挑戦のチャンスをつかんだ試合だった。

角海老宝石ジムでは、小堀佑介会長（４４）が０８年５月に世界的にも層の厚いライト級でホセ・アルファロ（ニカラグア）を３回ＴＫＯで下してＷＢＡ王座を獲得。小国以載（３７）は、１６年１２月に２２勝２２ＫＯの強打者ジョナサン・グスマン（ドミニカ共和国）を下してＩＢＦ世界スーパーバンタム級王座を獲得。堤聖也（３０）は２４年１０月に井上拓真（大橋）を下してＷＢＡ世界バンタム級王者となった。

飯村は「不利と言われてきた中で、小堀会長、小国さん、堤さんが『角海老魂』で覆して勝ってきた。ここ（公開練習）に来る前も小堀会長の試合を見て、こういう試合をしてきたんだなと改めて思った。小国さんもハードパンチャーのグスマンに勝って、堤さんも最強の兄弟に勝った。先輩たちが残してきたものを、自分も体現したい」。先輩たちから受け継がれてきた「角海老魂」を胸に果敢に挑んだが、世界の頂点という夢は持ち越しとなった。