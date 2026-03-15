タレントの安田美沙子が１５日までにＳＮＳを更新。結婚１２年を迎えたことを報告し、家族ショットなどをアップした。

自身のインスタグラムに家族ショットを投稿した。夫婦ショットや子供の写真とともに「３．１４ 円周率の日 結婚記念日でした」と報告。続けて「１２年かぁ。。。 早いなぁ。。。」と胸の内を記した。

さらに「そんな記念日は、明日鳥取マラソンのゲストでお邪魔するので、家族で鳥取砂丘へ行って来ました！ 永遠にいたい砂丘」と記すと、「これからもいろんな景色を、家族で見ていけますように。。 １秒でも沢山笑っていられますように！ いつもほんとにありがとう」と願いを記した。

この投稿に女優の田丸麻紀からは「おめでとうございます」とコメント。さらに、ファンからは「おめでとうございます。家族の真ん中に美沙子ちゃんの笑顔があるってご家族は幸せですね。ますますお幸せな毎日になりますように。笑顔最優先ですね。」「結婚記念日おめでとうございます これからも良き良きＬＩＦＥを」「ようこそ鳥取国へ！ お越しいただき最高に嬉しいです！ ……わたくしは八王子に住んでますが。。」などの声が寄せられている。