ソロアーティストで俳優のＲＹＯＫＩ ＭＩＹＡＭＡこと三山凌輝が１５日、東京・国立代々木第一体育館で「ＡＧＥＳＴＯＣＫ２０２６ｉｎ国立代々木競技場 第一体育館」に出演した。昨年１１月にダンスボーカルユニット「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」からの脱退し、アーティストとしての活動再開後、初めてのパフォーマンス披露となった。

ＲＹＯＫＩは先月２日に、自身のインスタグラムを更新し、ソロアーティストとしてデビューすることを発表。「Ａｒｔｉｓｔ『ＲＹＯＫＩ ＭＩＹＡＭＡ』１ｓｔ Ｄｉｇｉｔａｌ ｓｉｎｇｌｅ ｃｏｍｉｎｇ ｓｏｏｎ」とつづり、ソロの歌手としてのデビューを予告していた。

昨年８月に女優・趣里との結婚を発表。９月には第１子誕生を報告していた。１１月にグループ脱退後に行った生配信では、新会社の設立を報告。今後の活動について俳優業のオファーがあることや、アーティスト活動について「ソロアーティストとして来年年始から活動させていただきます。歌、歌います。踊ります。ラップもします」などと意欲を語っていた。