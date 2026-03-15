スピードスケート女子で五輪３大会連続メダルの佐藤綾乃（２９＝ＡＮＡ）が１５日、自身のインスタグラムを更新し「今シーズンをもって、スピードスケート競技から引退することを決断しました」と報告した。

２０１８年平昌五輪は３０００メートルで８位入賞を果たすと、団体追い抜き（パシュート）では金メダルを獲得。日本女子冬季五輪史上最年少金メダリスト（当時）となった。２２年北京五輪は１５００メートルで４位、マススタート８位と個人２種目で入賞。パシュートでは銀メダルを手にした。直近のミラノ・コルティナ五輪はパシュートで銅メダルに輝いた。

インスタグラムでは「とうとうこの時がきたと思うと、長いようで短いようにも感じます。この長い期間で、たくさんの素敵な方々との出会いがあり、周りの環境や人に恵まれてきたスケート人生でした。五輪３大会出場と３つのメダル。個人種目はワールドカップで総合３位になる経験もしました。私としては十分です」とつづった。

その上で「メダルを目標に一緒に戦ってくれたパシュートメンバーには本当に感謝です。約１４年間、毎年パシュートを滑ってきました。その分、この種目に対する思いはとても強かったと思います。そして、これまでずっとサポートや応援をしてくださったみなさま。私に関わってくださった全ての方々。本当にありがとうございました」などと感謝を伝えた。

最後には「次の人生も精一杯楽しみます。ありがとうございました」と締めくくった。

この投稿には多くのファンが反応。「綾乃さん、ご苦労さま。ミラノでもずっと目が離せませんでした。すばらしい人生に乾杯」「お疲れさまです、第二の人生を楽しんでくださいね」などのコメントが寄せられている。