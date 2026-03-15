元AKB48メンバー「スウェットすっぴん」のカフェショット公開「お肌すべすべ」「幼く見えて可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/03/15】元AKB48の篠崎彩奈が3月14日、自身のInstagramを更新。すっぴんにスウェット姿のプライベートショットを公開した。
【写真】30歳元AKB「お肌すべすべ」と話題のすっぴん
篠崎は「ふらっと入ったカフェが可愛くてスウェットすっぴんで来てしまったことを後悔したとある日の休日…」とコメント。メガネをかけたすっぴんでネイビーのスウェットを着てスイーツを前に笑顔を見せているカフェでのショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「いつもより幼く見えて可愛い」「すっぴんとは思えない美しさ」「お肌すべすべ」「ナチュラルな感じが素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】30歳元AKB「お肌すべすべ」と話題のすっぴん
◆篠崎彩奈、すっぴんスウェット姿でカフェへ
篠崎は「ふらっと入ったカフェが可愛くてスウェットすっぴんで来てしまったことを後悔したとある日の休日…」とコメント。メガネをかけたすっぴんでネイビーのスウェットを着てスイーツを前に笑顔を見せているカフェでのショットを公開した。
◆篠崎彩奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「いつもより幼く見えて可愛い」「すっぴんとは思えない美しさ」「お肌すべすべ」「ナチュラルな感じが素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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