須田亜香里、手作りクッキー披露「お店のクオリティ」「美味しそう」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/15】元SKE48の須田亜香里が3月14日、自身のInstagramを更新。手作りのクッキーを披露した。
【写真】34歳元アイドル「お店のクオリティ」と話題の手作りクッキー
須田は「先日、久々に食べたくなって夜な夜な焼いたクッキー」（※原文ママ）というコメントと「＃須田家のクッキー」というハッシュタグを添え、手作りのクッキーを公開。オーブンの天板にずらりと並んだ四角い市松模様と丸いマーブル模様のアイスボックスクッキーを披露した。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「食べたい」「形綺麗」「料理上手」「お店のクオリティ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】34歳元アイドル「お店のクオリティ」と話題の手作りクッキー
◆須田亜香里、手作りクッキー公開
須田は「先日、久々に食べたくなって夜な夜な焼いたクッキー」（※原文ママ）というコメントと「＃須田家のクッキー」というハッシュタグを添え、手作りのクッキーを公開。オーブンの天板にずらりと並んだ四角い市松模様と丸いマーブル模様のアイスボックスクッキーを披露した。
◆須田亜香里の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「食べたい」「形綺麗」「料理上手」「お店のクオリティ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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