マリメッコ新色バッグ登場♡人気レザーシリーズ春夏コレクション

フィンランドの人気デザインハウスマリメッコから、レザーバッグシリーズ「Gratha」と「Karla」のスプリングサマー2026コレクションが登場します。全国のマリメッコストアおよびオンラインストアにて2026年3月19日より順次販売を開始。ブランドを象徴するウニッコモチーフを取り入れたバッグや、小物まで揃うラインナップで、春夏のコーディネートを華やかにアップデートしてくれます♡

ウニッコが映えるGrathaシリーズ



ウニッコモチーフをキルティングで表現したレザーバッグシリーズ「Gratha」は、丸みのあるスクエアフォルムが印象的なアイコニックなシリーズです。

スプリングサマー2026コレクションでは、ブラウンとライトピンクの新色が登場し、より軽やかな雰囲気のスタイルを楽しめます。

ラインナップには、サイズ違いのショルダーバッグが展開されています。

Soft Grathaショルダーバッグは価格82,500円、Baby Grathaショルダーバッグは79,200円で販売されます。

さらに、バッグと合わせて使える小物も充実。Unikko phone pocketは34,100円、Unikkoポーチウォレットは17,600円。

Unikkoカードホルダーは14,300円となっています。

繊細なステッチによって表現されたウニッコデザインが、日常のコーディネートにさりげないアクセントを添えてくれるシリーズです。

（＊ライトピンクのカラーは小倉井筒屋本館1F特設会場にて3月17日(火)まで開催中のSakura Pop-upにて先行販売中です。）

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Karlaシリーズの新カラー



Karla Multiバッグ

Karlaバッグ

「Karla」シリーズは、キャンディが包み紙でラッピングされているようなフォルムからインスピレーションを受けたショルダーバッグ。

柔らかな丸みのあるシルエットが特徴で、ブランドを代表するアイコニックなバッグのひとつです。

スプリングサマーコレクションでは、ライトピンクとダークグリーンのコンビカラーなどの新色が加わり、日常のスタイルにフレッシュな印象をプラス。

Pikku Karla Multi バッグ

Karla Multiバッグは57,200円、Karlaバッグも57,200円、Pikku Karla Multiバッグは50,600円で展開されます。

華やかさと上品さを兼ね備えたカラーリングで、春夏のファッションを軽やかに彩るアイテムとなっています。

販売開始日：2026年3月19日(木)

＊インポート商品のため入荷が遅れる場合がございます。

春夏コーデを彩る新色バッグ



マリメッコのスプリングサマー2026コレクションでは、ブランドらしいデザインとレザーの上質感を兼ね備えたバッグがラインナップ。

ウニッコを繊細に表現したGrathaシリーズや、丸みのあるフォルムが可愛いKarlaシリーズに新色が加わり、春夏の装いをより魅力的に演出してくれます。

コーディネートのアクセントになるバッグや小物を探している方は、ぜひチェックしてみてください♡お気に入りのカラーで、季節のおしゃれを楽しんでみてはいかがでしょうか。