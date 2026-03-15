◇WBO世界フライ級タイトルマッチ 同級6位・飯村樹輝弥(角海老宝石)＜12回戦＞王者 アンソニー・オラスクアガ(米国、帝拳)（2026年3月15日 横浜BUNTAI）

世界初挑戦のWBO世界フライ級6位・飯村樹輝弥（28＝角海老宝石）は同級王者アンソニー・オラスクアガ（27＝米国、帝拳）に9回1分19秒TKO負けし、世界王座奪取を逃した。

序盤から圧力をかけてきたオラスクアガに後退を強いられ、フック、アッパーなどの連打を浴びたた。2回からアッパーやワンツーで細かく反撃したものの、王者のパワーパンチに押される展開。4回は右ストレート、5回はアッパー3連打で顔をはね上げられた。7回には右アッパーからの左フックで前のめりにダウン。9回、右アッパーからの左フックで大きくのけぞるとレフェリーが試合をストップした。

金星を挙げることはできなかった。「フライ級の中で一番強いチャンピオン。勝てれば何でもいい。愚直に食らいついていく」と玉砕覚悟で挑んだ一戦。昨年12月にオラスクアガへの挑戦が内定も、自身が左肋骨（ろっこつ）を骨折したため辞退。待望の世界初挑戦だったが、コンスタントに防衛を重ねる絶対王者に屈した。

夫婦で挑んだ初の大一番だった。日大4年時から交際していた元アマチュアボクサーの真成美さんと、日本フライ級王座を奪取した23年に結婚。真成美夫人は現トレーナー兼マネジャーとして夫をサポートし、この日もセコンドとして懸命に戦いを支えた。飯村は練習時間確保のため、1月から家族と離れてジム周辺の豊島区内で一人暮らし。試合3日前からは真成美さんも駆けつけ、三日三晩勝つための秘策を話し合ったという。「勝ってベルトを巻くことが最高の恩返しになる」と話していたが、家族に世界のベルトを届けることはかなわなかった。

一方のオラスクアガは、WBO王座を5度防衛した王者に贈られるチャンピオンリングを手にした。10代半ばから切磋琢磨（せっさたくま）してきた、前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者・中谷潤人（M・T）が5月2日、東京ドームで世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）への挑戦が決定。オラスクアガはビッグマッチの当日、セコンドに入る予定だ。「もちろん潤人が勝つと信じている」と話しており、親友にバトンをつなぐ勝利となった。