アイドルグループ「マジカル・パンチライン」の沖口優奈さんの1st写真集（タイトル未定、撮影：田中智久）が4月20日にリリースされます。10年間にわたるアイドル人生の集大成として、自身初となる写真集です。



【写真】定番の三角ビキニ沖口優奈（撮影／田中智久 ヘアメイク／伊藤遥香 スタイリング／米丸友子 撮影協力／LECEB SESOKO VILLA）

舞台は沖縄。2016年のデビュ−以降、10年間アイドルとして駆け抜けてきた彼女と束の間の旅を過ごすというテーマ設定です。童心にかえってビーチではしゃぐ姿、ヴィラで魅せる大人な表情、今まで見せなかったセクシーカットも満載。一人の女性としても成長した、いま見せられる最大級の彼女を撮りおろした構成です。



沖口さんは週刊SPA! 3月17日号の人気企画「美女地図」に登場。初期のメンバーカラーの青色のビキニ姿で爽やかに艶やかボディを披露しました。透き通るような白肌と小さめの鮮やかブルーの三角ビキニ。形のよいまん丸バストや圧巻のヒップラインを見せつけたカットは必見です。（撮影／田中智久 ヘアメイク／伊藤遥香 スタイリング／米丸友子 撮影協力／LECEB SESOKO VILLA）



また自身のインスタグラムでは「週刊SPA！にグラビア掲載して頂いてます！4／20発売の1st写真集からのカットやここでしか見れないアザーカットもあるのでぜひご覧ください！」と投稿。鮮やかな青のビキニ姿を披露しています。



【沖口優奈さんプロフィール】

1998年2月10日、大阪府生まれ。2016年にアイドルグループ、マジカル・パンチラインに加入。2025年12月に、4 月16日に行われる10周年ワンマンライブをもって卒業することを発表。4月20日に1st写真集を発売する。最新情報はX（@YunaOkiguchiBox）