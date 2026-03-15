声優・矢野妃菜喜さんのファースト写真集『あいまい』が、誕生日である3月5日にリリースされました。限定表紙・特典付きの電子版も配信中です。



【写真】服を着たままプールに…びしょ濡れの矢野妃菜喜さん

幼少期から芸能活動を始め、過去にはアイドルグループ「私立恵比寿中学」のメンバーとしても活動、アイドル・女優・アーティストなど幅広くキャリアを積み、現在は声優として『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』高咲侑役や『ウマ娘 プリティーダービー』キタサンブラック役など人気キャラクターを演じています。



沖縄で撮影された写真集の編集・制作は声優グランプリが担当。タイトルには、子供のころから大人と一緒に仕事をし、大人になった今は子供を演じることもある、そんな彼女だからこそ表現できる、大人と子供のあいまいな境界線の意味を込めています。タイトルの「あいまい」の文字も本人直筆です。



矢野さんは「ずっと写真集を出すか、喜んでもらえるのかなとかいろいろ迷っていたのですが、20代のうちにやりたい！と思ってからこんなに素敵に実現させていただけてとってもうれしい気持ちです。今の等身大も大人っぽいものもたくさん写っているかと思います。皆さんに届いてどんな反応があるのか、今からドキドキです！」とコメントしています。



【矢野妃菜喜さんプロフィル】

3月5日生まれ、兵庫県出身。ソニー・ミュージックアーティスツ所属。主な出演作はアニメ『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』（高咲侑）、『ニートくノ一となぜか同棲はじめました』（出浦白津莉）、『黒岩メダカに私の可愛いが通じない』（難波朋）、『逃げ上手の若君』（雫）、ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』（キタサンブラック）ほか。2021年からはソロアーティストとして音楽活動もしている。X：@yano_hinaki35 Instgram：@yano_hinaki35