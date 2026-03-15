【2026年3月】個人向け国債固定3年とネット銀行の定期預金に100万円預けたときの利息の違いは？
「リスクを避けつつ、少しでも有利な運用先を選びたい」と考えるのは誰もが望むことではないでしょうか。その中でも、元本が保証されている「個人向け国債」や「ネット銀行の定期預金」は、初心者にとって最も安心できる資産運用の選択肢といえます。
今回は、それぞれに100万円を預けた場合、3年後に手元に残る利息にどれだけの差が出るのか、具体的な数字でシミュレーションしてみましょう。
・税引き前の受取利息：約4万200円
・税引き後の受取利息：約3万2034円
受け取った利息からは、税率20.315％分が差し引かれます。
参照：固定3年「第190回債」 財務省
▼高金利の定期預金例（2026年3月時点）
【SBJ銀行】
・商品名：はじめての定期預金〈はじめくん〉
・金利：年1.4％（3年・単利型）
・預入額：10万円以上、1人500万円まで
・対象者：日本に居住している個人の方
・他の選択肢：3年以外に、6カ月（年0.9％）・1年（年1.35％）・2年（年1.4％）・5年（年1.45％）もあり
こちらの商品の利息計算は「単利（たんり）」方式です。単利とは、預け入れた「最初の元本（100万円）」に対してのみ利息がつく計算方法です。
参照：SBJ銀行「はじめての定期預金〈はじめくん〉」
「はじめての定期預金〈はじめくん〉」に、100万円を預け入れた場合、3年後に受け取れる利息は以下の通りです。
・税引き前の受取利息：約4万1999円
・税引き後の受取利息：約3万3468円
こちらも、受け取った利息から、税率20.315％分が差し引かれます。
2つの運用先を比較した結果、ネット銀行（SBJ銀行）の方が、3年間で「1434円」多く利息を受け取れることが分かりました。もし、「1円でも多く増やしたい！（2026年3月時点）」なら、ネット銀行が有利です。
しかし、今回ご紹介した「はじめての定期預金〈はじめくん〉」は、SBJ銀行の新規口座開設者向けキャンペーンという側面があります。
過去に利用したことがある場合、または新規口座を開設した後、開設月を含めて3カ月間を過ぎた場合の預け入れには適用されないため、ご自身が「対象者」であるかどうかを確認しておきましょう。
▼定期預金は「ペナルティー」と「一括解約」に注意
定期預金は、原則として満期まで預けることが前提の商品です。途中で解約すること自体は可能ですが、以下の制限があります。
【中途解約利率の適用】
当初の高い金利ではなく、大幅に低い金利に変更されてしまいます。SBJ銀行「はじめての定期預金〈はじめくん〉」の場合、解約時点の普通預金利率（2026年3月時点では0.3％）が適用されます。
【「一部解約」ができない】
一般的に定期預金は、100万円預けているうちの「10万円だけ引き出す」といったことができません。急にお金が必要になった場合、全額を一括解約しなければならないケースがほとんどです。
▼個人向け国債は「1万円単位」で部分解約ができる
一方で、個人向け国債は「いざというとき」の柔軟性に優れています。
【1万円単位で現金化】
購入から1年が経過すれば、必要な分だけを1万円単位で中途換金（解約）できます。
【ペナルティーの範囲】
「直前2回分の各利子（税引き前）相当額×0.79685」が差し引かれます。元本割れすることはありません。
もしもの出費があるかも、現金化しやすい方がいいという方は、必要な分だけを切り崩せる個人向け国債の方が、安心感につながるかもしれません。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
今回は、それぞれに100万円を預けた場合、3年後に手元に残る利息にどれだけの差が出るのか、具体的な数字でシミュレーションしてみましょう。
【2026年3月】個人向け国債・固定3年を「金利1.34％」で100万円購入すると、3年後にもらえる利息はいくら？個人向け国債の利息は半年ごとに受け取ることができます。個人向け国債・固定3年（金利1.34％／年）を100万円購入した場合、満期（3年後）までの受取利息の総額は以下の通りです。
・税引き前の受取利息：約4万200円
・税引き後の受取利息：約3万2034円
受け取った利息からは、税率20.315％分が差し引かれます。
参照：固定3年「第190回債」 財務省
【2026年3月】ネット銀行の定期預金に100万円預け入れたら、3年後の満期時にもらえる利息はいくら？2026年3月時点で、ネット銀行の中でも高金利な3年定期預金の一例として、SBJ銀行の円定期預金「はじめての定期預金〈はじめくん〉」があります。
▼高金利の定期預金例（2026年3月時点）
【SBJ銀行】
・商品名：はじめての定期預金〈はじめくん〉
・金利：年1.4％（3年・単利型）
・預入額：10万円以上、1人500万円まで
・対象者：日本に居住している個人の方
・他の選択肢：3年以外に、6カ月（年0.9％）・1年（年1.35％）・2年（年1.4％）・5年（年1.45％）もあり
こちらの商品の利息計算は「単利（たんり）」方式です。単利とは、預け入れた「最初の元本（100万円）」に対してのみ利息がつく計算方法です。
参照：SBJ銀行「はじめての定期預金〈はじめくん〉」
「はじめての定期預金〈はじめくん〉」に、100万円を預け入れた場合、3年後に受け取れる利息は以下の通りです。
・税引き前の受取利息：約4万1999円
・税引き後の受取利息：約3万3468円
こちらも、受け取った利息から、税率20.315％分が差し引かれます。
2つの運用先を比較した結果、ネット銀行（SBJ銀行）の方が、3年間で「1434円」多く利息を受け取れることが分かりました。もし、「1円でも多く増やしたい！（2026年3月時点）」なら、ネット銀行が有利です。
しかし、今回ご紹介した「はじめての定期預金〈はじめくん〉」は、SBJ銀行の新規口座開設者向けキャンペーンという側面があります。
過去に利用したことがある場合、または新規口座を開設した後、開設月を含めて3カ月間を過ぎた場合の預け入れには適用されないため、ご自身が「対象者」であるかどうかを確認しておきましょう。
ネット銀行の定期預金、中途解約するときの注意点今回の試算ではネット銀行の利息がわずかに上回りましたが、金利の高さだけではなく、必ず確認しておきたいことがあります。それは、「満期前に解約したくなったとき」のルールの違いです。
▼定期預金は「ペナルティー」と「一括解約」に注意
定期預金は、原則として満期まで預けることが前提の商品です。途中で解約すること自体は可能ですが、以下の制限があります。
【中途解約利率の適用】
当初の高い金利ではなく、大幅に低い金利に変更されてしまいます。SBJ銀行「はじめての定期預金〈はじめくん〉」の場合、解約時点の普通預金利率（2026年3月時点では0.3％）が適用されます。
【「一部解約」ができない】
一般的に定期預金は、100万円預けているうちの「10万円だけ引き出す」といったことができません。急にお金が必要になった場合、全額を一括解約しなければならないケースがほとんどです。
▼個人向け国債は「1万円単位」で部分解約ができる
一方で、個人向け国債は「いざというとき」の柔軟性に優れています。
【1万円単位で現金化】
購入から1年が経過すれば、必要な分だけを1万円単位で中途換金（解約）できます。
【ペナルティーの範囲】
「直前2回分の各利子（税引き前）相当額×0.79685」が差し引かれます。元本割れすることはありません。
もしもの出費があるかも、現金化しやすい方がいいという方は、必要な分だけを切り崩せる個人向け国債の方が、安心感につながるかもしれません。
まとめ利息の多さで選ぶなら「ネット銀行の定期預金」ですが、新規限定などの条件や中途解約時の「一括解約・低金利ペナルティー」には注意が必要です。一方、「個人向け国債」は1万円単位で部分解約ができる柔軟性が魅力。3年という期間だけに、目先の数字だけでなく「引き出しやすさ」も含めて、納得のいく預け先を選びましょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)