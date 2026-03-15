「ボクシング・ＷＢＡ世界ミニマム級タイトルマッチ」（１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

王者松本流星（２７）＝帝拳＝が同級４位の高田勇仁（２７）＝ライオンズ＝との再戦を判定３−０で制し、初防衛に成功した。

フルマークでの判定勝ちを告げられても、松本は引き締まった表情を崩さなかった。相手の執念の粘りでＫＯ勝ちは逃したが、序盤から試合を支配する盤石の内容で初防衛。「日本人は卒業できたと思う。これから世界の強いやつと戦っていきたい」と、リング上で力強く宣言した。

序盤から的確にパンチを入れて主導権を握った。３回終了間際には強烈な右フックを浴びせ「どうだ」と言わんばかりに右手を挙げた。その後は冷静な試合運びでリードを死守。負傷判定決着となった昨年９月の王座決定戦の再戦で「あの日の続きを見せられた」と“完全決着”を付けた。

昨年８月には親交の深かった神足茂利さん（Ｍ・Ｔ）、同１０月には日大時代の恩師・梅下新介さんが亡くなった。「自分の好きなことを一生懸命できることは、本当に幸せな時間なんだな」と再認識。昨年９月の王座決定戦前には神足さんが、この日の試合前には梅下さんが夢に出てきた。亡き恩人たちの魂を背負いリングに立っている。

試合後、笑顔はなかった。この勝利は通過点で、目指す場所は先にある。「セカンドチャンピオンと言われるのは分かっている。本物のチャンピオンになりたい」と、自身初の統一戦に向けてアピール。「誰と戦いたいはないが、子供の時から見ていた緑のベルトがかっこいいと思う」と、ＷＢＣ世界同級王者メルビン・ジェルサレム（３２＝フィリピン）に照準を定めた。