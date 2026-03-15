◇オープン戦 阪神0―1広島（2026年3月15日 マツダ）

阪神・西勇輝投手（35）が広島とのオープン戦で先発し、4回3安打無失点と好投。順調な仕上がりを結果で証明した。

「自分が投げたいボールに対して、投げられている自分がいた。2回、3回、4回と慌てることなく、投げられたかなと思ってます」

初回こそ連打を浴びてピンチを背負ったものの、尻上がりに調子を上げた。4回はファビアンを中飛、野間を二ゴロ、モンテロを二ゴロと3人で料理。持ち味の打たせて取る投球が戻ってきた。

頼れる“相棒”との同学年タッグで、またひとつ壁を打ち破った。この日は、オリックス時代の同僚・伏見とバッテリーを結成。昨季の春先に右膝の「内側側副じん帯の変性」と診断を受け、苦しい時間が続いていた中で「自分が苦しかった壁が1個抜けたかなっていう風な感覚が出てきた。安心しながら、配球で会話しながらって感じで。スピードがない中でも（伏見）寅威がうまく引き出してくれた」と笑顔でうなずいた。

昨季は右膝故障の影響もあり、1軍登板はプロ最少の1試合。思うような投球ができず、焦りや不安を感じることもあったが、ブルペンで自らと向き合い続けてきた。「今まで心技体でやってきたことが、けががあってブレてしまっていた。自分の中で投げている球と感じる球のギャップがあった。それが今日はだいぶ前進できたかな」。再起へ向けて、一歩ずつ着実に歩みを進めている。

開幕先発ローテーション争いは熾烈（しれつ）を極める中で、自分の立場はしっかりと理解している。通算124勝を数える実績豊富なベテランは「開幕は（6人の枠に入るのは）難しいですけど、それ以降のピースとしているんだよという認識はしてもらえるように。自分の出番が来るまで、しっかり準備したい」と冷静に見据えた。

全ては万全な状態でマウンドへ向かうため。長いシーズンを戦う中で、その経験と技術が必要とされる場面は必ずやってくる。