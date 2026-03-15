ＴＢＳ系バラエティー「水曜日のダウンタウン」（水曜・午後１０時）などを担当する同局の演出家、プロデューサーの藤井健太郎氏が１５日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。ＷＢＣの決勝ラウンドに進出したが準々決勝でベネズエラに敗れた侍ジャパンについて言及した。

藤井氏は、試合終了直後に「残念。たしか『クイズ☆正解は一年後』での予想も全チーム不正解」とポスト。年末恒例の同局系「クイズ☆正解は一年後」の事前収録パートでの予想が“不正解”だったことを“ネタバレ”した。

このポストには、「ネタバレが早すぎるのでは」「藤井さん、また全外しですか 来年こそは！」「今回の展開は読めなかった」「やっぱり波乱が起きる大会」「有吉チームは多分予選落ちって予想してる」「有吉『なんとなくベスト４』 おぎやはぎ『一回戦敗退』 くっきー！『投手陣１００点！ 打線１００点！ 根本はるみ級のボリュームで相手を圧倒して完全優勝』」など、ネタバレを指摘する声や、出演者の回答を予想するコメントなどが寄せられた。