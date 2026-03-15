イギリスの覆面アーティスト「バンクシー」の正体を特定したというロイター通信の特別レポートが配信されました。

【映像】バンクシーのストリートアート（複数カット）

ロイター通信は13日、イギリスの覆面アーティストとして名高い「バンクシー」の正体を特定したとする特別レポートを発表しました。

バンクシーの本名は「ロビン・ガニンガム」で50代のイギリス人男性だということです。

ロイターによりますと、バンクシーの名が知られる前の2000年9月、広告看板に落書きをしたとして、ニューヨーク市警に逮捕された際の捜査書類が手がかりの1つになったということです。そこには、手書きで署名した供述書も含まれていたといいます。

これまで、バンクシーは世界各地に突然現れ、メッセージ性の高い作品で世界から関心を集めていましたが、数十年にわたり匿名が保たれていました。しかし、2008年にイギリスメディア「メール・オン・サンデー」が「1973年生まれのロビン・ガニンガム」と報道しており、今回の特別レポートで確度が上がった形です。

バンクシーの弁護士はロイターに対し、正体については否定も肯定もしなかったということですが、匿名で活動することが有益で表現の自由を守ることになると訴え、特別レポートの公開を控えるよう求めたということです。（ANNニュース）