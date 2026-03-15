「オープン戦、巨人８−１日本ハム」（１５日、東京ドーム）

右肩のコンディション不良のため、故障班に合流が発表された巨人・山崎伊織投手の現状について杉内投手チーフコーチが明かした

開幕投手最有力候補だった右腕の離脱に、試合前から衝撃が走った巨人。試合後には現状について、杉内コーチは「早めに言ってくれたので、全然重症じゃない。ちょっと遅れて帰ってこられると僕は思っているので」と説明。開幕はアウトとなった。

前回登板後に申告があったといい、「画像上も何もなかったですし。多分、バランスが崩れているとか、肩周りの環境が悪いとか、その辺ぐらいだから。まあ、僕は早いと思いますよ」と見通しを語った。開幕２週間を切った中での離脱となる。だが、同コーチは「遅れてきて２桁以上勝っているピッチャーを僕は何人も見てきている。僕は無理して投げて『今シーズンもうダメです』という方が一番怖かったので。少し遅れる分には全然大丈夫です」と力説した。

阿部監督は試合後、山崎の離脱について「これはもう仕方ないこと。今いるメンバーで編成していくしかない。いろいろと考えていこうと思います。ピッチングコーチと相談して決めようと思います」と語り、山崎については「今でよかったと思うしかない。そう思えるように、しっかり治して戻ってきてくれというのは言いました」と語っていた。