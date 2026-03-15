「ボクシング・ＷＢＡ世界ミニマム級タイトルマッチ」（１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

王者松本流星（２７）＝帝拳＝が同級４位の高田勇仁（２７）＝ライオンズ＝との再戦を判定３−０で制し、初防衛に成功した。

負傷判定決着となった昨年９月のダイレクトリマッチとなった一戦。１、２回から王者松本が的確にパンチを入れていき、主導権を握った。３回は松本が強烈な左を浴びせる場面もあったが、高田も終盤に右をたたき込んで盛り返した。５回も松本が強烈な左ストレートで高田を吹き飛ばしたが、高田は倒れず。ただ、鼻から出血した。

６、７回、積極的に前に出た高田。しかし、松本がいなしながら冷静に対応。高田は右眉からも出血した。

その後も松本がペースを渡さずに押し切った。

「前回と違って高田選手の対策も見えましたし、気持ちが強いですね。白熱した試合を見せられたと思います。本物のチャンピオンになりたいというのが子供の頃から変わってない。日本は卒業できたと思うので世界の強い選手と戦っていきたい」と力を込めた。