帝京長岡がU18トップリーグ残留の切符を掴み取る…ブロック王者・中部大第一に25点差勝利

3月15日、東洋大学赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3アリーナで「U18日清食品トップリーグ2026入替戦」男子決勝が行われ、帝京長岡高校（新潟県／トップリーグ8位）が92－67で中部大学第一高校（愛知県／ブロックリーグE優勝）に勝利し、引き続き「U18日清食品トップリーグ2026」への出場権を得た。

試合は序盤から互いに点を取り合う激しい展開となるが、ジョベパマリックの8得点を挙げる活躍もあり、帝京長岡が27－18で最初の10分間を終えた。第2クォーターでは岸本奏聖を中心に得点を重ね、帝京長岡は51－37とリードを広げてハーフタイムへ。後半に入っても帝京長岡の勢いは止まらず、危なげない試合運びで92－67と圧勝し、引き続きU18トップリーグへの切符を掴み取った。





［写真］＝U18日清食品リーグ

勝利した帝京長岡は、マリックが17得点16リバウンド3スティールとダブルダブルを達成し大暴れ。藤田珀と岸本が15得点、トゥレイモモドゥが13得点11リバウンド3ブロックでダブルダブルを達成した。一方の中部大学第一は、馬越光希が23得点13リバウンド2スティールでダブルダブルを達成、音山繋太が20得点8リバウンド、山本夏生が18得点6リバウンドを記録したが完敗。2026年度もブロックリーグで戦うことになった。

■試合結果



帝京長岡高校 92－67 中部大学第一高校



帝京長岡｜27｜24｜29｜12｜＝92



中部第一｜18｜19｜14｜16｜＝67





【動画】帝京長岡vs中部大学第一「U18トップリーグ入替戦」フル映像