[3.15 女子アジア杯準々決勝 日本 7-0 フィリピン シドニー]

　今大会初出場で、待望の代表初ゴールを挙げた。日本女子代表(なでしこジャパン)のMF松窪真心(ノースカロライナ・カレッジ)はチーム4点目をマーク。「グループリーグは出られなかったし、色んな人が決めていて焦りもあった。だけど、今日ここで決められてホッとした」と笑顔を見せた。

　グループリーグ3試合はベンチ入りも出場なし。4試合目で待望の出番が回ってきた。後半12分にMF長谷川唯との交代でピッチに立つと、後半22分にはゴール。右サイドのMF藤野あおばからパスが入ると、強引な突破から右足を振り抜いた。

「あおばさんから受けたときに、相手がいたけど強引に行ってみようと思っていた。最後はGKも気にせず、いったん足を振ってみようと。ネットに入っているのを見てホッとした」。約1年間のニルス・ニールセン監督体制の初陣となったシービリーブスカップ初戦のオーストラリア戦でデビューを飾り、11試合目にして代表初ゴールとなった。

　ゴールを決めた後は、地面に倒れ込んで、仲間とともに喜びを分かち合った。「入った時は自分でもびっくりしたけど、みんなが喜んでくれてうれしかった」。試合は7-0で快勝し、来年の女子ワールドカップ出場権も獲得することができた。

　安堵の表情を浮かべつつも、配信の解説をしていた岩渕真奈さんとの約束という5ゴールに向けて、さらなる活躍も誓う。「4ゴール必要なので、あと2試合がんばって戦って取れるようにがんばります」と意気込みを口にしていた。