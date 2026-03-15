松窪真心が今大会初出場から躍動! なでしこJデビューから11試合目で待望の初ゴール「みんなが喜んでくれてうれしかった」
[3.15 女子アジア杯準々決勝 日本 7-0 フィリピン シドニー]
今大会初出場で、待望の代表初ゴールを挙げた。日本女子代表(なでしこジャパン)のMF松窪真心(ノースカロライナ・カレッジ)はチーム4点目をマーク。「グループリーグは出られなかったし、色んな人が決めていて焦りもあった。だけど、今日ここで決められてホッとした」と笑顔を見せた。
グループリーグ3試合はベンチ入りも出場なし。4試合目で待望の出番が回ってきた。後半12分にMF長谷川唯との交代でピッチに立つと、後半22分にはゴール。右サイドのMF藤野あおばからパスが入ると、強引な突破から右足を振り抜いた。
「あおばさんから受けたときに、相手がいたけど強引に行ってみようと思っていた。最後はGKも気にせず、いったん足を振ってみようと。ネットに入っているのを見てホッとした」。約1年間のニルス・ニールセン監督体制の初陣となったシービリーブスカップ初戦のオーストラリア戦でデビューを飾り、11試合目にして代表初ゴールとなった。
ゴールを決めた後は、地面に倒れ込んで、仲間とともに喜びを分かち合った。「入った時は自分でもびっくりしたけど、みんなが喜んでくれてうれしかった」。試合は7-0で快勝し、来年の女子ワールドカップ出場権も獲得することができた。
安堵の表情を浮かべつつも、配信の解説をしていた岩渕真奈さんとの約束という5ゴールに向けて、さらなる活躍も誓う。「4ゴール必要なので、あと2試合がんばって戦って取れるようにがんばります」と意気込みを口にしていた。
今大会初出場で、待望の代表初ゴールを挙げた。日本女子代表(なでしこジャパン)のMF松窪真心(ノースカロライナ・カレッジ)はチーム4点目をマーク。「グループリーグは出られなかったし、色んな人が決めていて焦りもあった。だけど、今日ここで決められてホッとした」と笑顔を見せた。
グループリーグ3試合はベンチ入りも出場なし。4試合目で待望の出番が回ってきた。後半12分にMF長谷川唯との交代でピッチに立つと、後半22分にはゴール。右サイドのMF藤野あおばからパスが入ると、強引な突破から右足を振り抜いた。
ゴールを決めた後は、地面に倒れ込んで、仲間とともに喜びを分かち合った。「入った時は自分でもびっくりしたけど、みんなが喜んでくれてうれしかった」。試合は7-0で快勝し、来年の女子ワールドカップ出場権も獲得することができた。
安堵の表情を浮かべつつも、配信の解説をしていた岩渕真奈さんとの約束という5ゴールに向けて、さらなる活躍も誓う。「4ゴール必要なので、あと2試合がんばって戦って取れるようにがんばります」と意気込みを口にしていた。
抜群のボディバランス— DAZN Japan (@DAZN_JPN) March 15, 2026
松窪真心がPAで相手3枚を突破し
代表初ゴールに笑顔が弾ける!
AFC女子アジアカップ 準々決勝
日本×フィリピン
DAZN ライブ配信中#AFC女子アジアカップ #だったらDAZN pic.twitter.com/zJM4jtdzml