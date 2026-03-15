[3.15 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第6節](長良川)

※19:00開始

主審:岡宏道

<出場メンバー>

[FC岐阜]

先発

GK 31 セランテス

DF 4 甲斐健太郎

DF 7 文仁柱

DF 23 外山凌

DF 27 羽田健人

MF 6 福田晃斗

MF 8 荒木大吾

MF 9 中村駿

MF 26 大串昇平

MF 85 箱崎達也

FW 17 川本梨誉

控え

GK 51 菅沼一晃

DF 5 加藤慎太郎

DF 66 キム・ユゴン

MF 10 北龍磨

MF 14 生地慶充

MF 15 山田直輝

MF 39 泉澤仁

FW 18 ワッド・モハメッド・サディキ

FW 77 山谷侑士

監督

石丸清隆

[福島ユナイテッドFC]

先発

GK 22 吉丸絢梓

DF 5 當麻颯

DF 23 安在達弥

DF 29 土屋櫂大

DF 77 千葉虎士

MF 10 針谷岳晃

MF 14 中村翼

MF 30 狩野海晟

FW 7 芦部晃生

FW 9 清水一雅

FW 40 樋口寛規

控え

GK 1 上田智輝

DF 17 藤谷匠

DF 27 野末学

MF 6 上畑佑平士

MF 8 岡田優希

MF 20 泉彩稀

MF 26 田中慶汰

MF 32 永長鷹虎

FW 11 三浦知良

監督

寺田周平