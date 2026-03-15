岐阜vs福島 スタメン発表
[3.15 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第6節](長良川)
※19:00開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 31 セランテス
DF 4 甲斐健太郎
DF 7 文仁柱
DF 23 外山凌
DF 27 羽田健人
MF 6 福田晃斗
MF 8 荒木大吾
MF 9 中村駿
MF 26 大串昇平
MF 85 箱崎達也
FW 17 川本梨誉
控え
GK 51 菅沼一晃
DF 5 加藤慎太郎
DF 66 キム・ユゴン
MF 10 北龍磨
MF 14 生地慶充
MF 15 山田直輝
MF 39 泉澤仁
FW 18 ワッド・モハメッド・サディキ
FW 77 山谷侑士
監督
石丸清隆
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 22 吉丸絢梓
DF 5 當麻颯
DF 23 安在達弥
DF 29 土屋櫂大
DF 77 千葉虎士
MF 10 針谷岳晃
MF 14 中村翼
MF 30 狩野海晟
FW 7 芦部晃生
FW 9 清水一雅
FW 40 樋口寛規
控え
GK 1 上田智輝
DF 17 藤谷匠
DF 27 野末学
MF 6 上畑佑平士
MF 8 岡田優希
MF 20 泉彩稀
MF 26 田中慶汰
MF 32 永長鷹虎
FW 11 三浦知良
監督
寺田周平
※19:00開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 31 セランテス
DF 4 甲斐健太郎
DF 7 文仁柱
DF 23 外山凌
DF 27 羽田健人
MF 6 福田晃斗
MF 8 荒木大吾
MF 9 中村駿
MF 26 大串昇平
MF 85 箱崎達也
FW 17 川本梨誉
控え
GK 51 菅沼一晃
DF 5 加藤慎太郎
DF 66 キム・ユゴン
MF 10 北龍磨
MF 15 山田直輝
MF 39 泉澤仁
FW 18 ワッド・モハメッド・サディキ
FW 77 山谷侑士
監督
石丸清隆
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 22 吉丸絢梓
DF 5 當麻颯
DF 23 安在達弥
DF 29 土屋櫂大
DF 77 千葉虎士
MF 10 針谷岳晃
MF 14 中村翼
MF 30 狩野海晟
FW 7 芦部晃生
FW 9 清水一雅
FW 40 樋口寛規
控え
GK 1 上田智輝
DF 17 藤谷匠
DF 27 野末学
MF 6 上畑佑平士
MF 8 岡田優希
MF 20 泉彩稀
MF 26 田中慶汰
MF 32 永長鷹虎
FW 11 三浦知良
監督
寺田周平