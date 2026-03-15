◇第6回WBC決勝ラウンド 準々決勝 日本５ー８ベネズエラ（2026年3月14日 ローンデポ・パーク）

元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏が自身のYouTube「イガちゃんねる〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜」を更新。WBC準々決勝でベネズエラに敗れた侍ジャパンの中で光った2人の野手の名前を挙げた。

初回、鈴木誠也が盗塁で負傷退場するアクシデント。

五十嵐氏は「チームの空気が重い中で森下選手のホームランは非常に大きかった」と称えた。

鈴木に代わって「3番・中堅」に入った森下翔太外野手（25）は、2―2の3回1死二、三塁で勝ち越しとなる左越え3ランを放った。

そのチャンスをつくったのが「2番・右翼」で先発出場していた佐藤輝明内野手（27）による直前の同点適時二塁打だった。

五十嵐氏は「まさかの2番。驚きましたが、（大谷の次の）プレッシャーのかかる打順でしっかり結果を残した」と拍手を贈った。

敗れた侍ジャパンの中で、阪神勢の2人が気を吐いた。

五十嵐氏は「森下選手とサトテル選手は今大会少ないチャンスで結果を残した」と称賛を惜しまなかった。