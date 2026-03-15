女子プロレス「スターダム」のフワちゃんが、４月２６日の横浜アリーナ大会で因縁の安納サオリ（３５）とシングルマッチで対戦することが浮上した。

安納とは６日の愛知大会で行われたシンデレラ・トーナメント１回戦で激突。両者はオーバー・ザ・トップロープにより失格となり、１回戦で敗退した。ここから２人の因縁がぼっ発。試合のたびにフワちゃんが安納を追いかけまわしてきたが、冷たくあしらわれてきた。

１５日の横浜武道館大会でフワちゃんは「ＳＴＡＲＳ」の飯田沙耶、ビー・プレストリー、向後桃、姫ゆりあと組み、安納、水森由菜、舞華、ジーナ、金屋あんねと対戦した。

ジーナにミサイルキックを決めたフワちゃんは、安納に「出てこい、安納サオリ！」と対戦を要求。渋々リングに入った安納をエルボーで歓迎すると、ミサイルキックを浴びせて好調さを見せつけた。

するとスイッチの入った安納から極楽固めで絞り上げられ、あっという間にピンチに。それでもＳＴＡＲＳのアシストを得て何とか立ち上がり、投げっぱなしジャーマンからのドロップキックを炸裂させて意地を見せる。そこから勢いに乗ったＳＴＡＲＳが優勢に持ち込み、最後は飯田が金屋をラリアートで沈めて３カウントを奪った。

この日の試合後もフワちゃんはバックステージまで安納を追いかけ回していた。すると安納から「何なの？ 私にだけその態度おかしくない？」と問い詰められた。これにフワちゃんは「再デビュー戦の両国国技館で、赤のベルト（ワールド王座）戦をやってた安納サオリを見て、私もいずれこんな試合ができたらいいなっていう風に思ってた。そんな安納サオリと今戦えてうれしいし、もっと強くなりたいなって。これからもずっと戦いたいなって本当に思ってる…だからとにかく戦いたいんだよ！」と対戦を要求した。

熱い思いに感心した表情を浮かべた安納から「じゃあさ、４月２６日の横浜アリーナで戦う？ 私も当初はフワネームを利用としようと思ってた。デビューから３か月のアンタが安納サオリとシングルマッチする覚悟あるの？」と一騎打ちを呼びかけられた。

まさかの提案に動揺したフワちゃんだったが、安納の対戦要求を受諾すると「これから横浜アリーナまで、恐怖心だったりいろんな気持ちが押し寄せてくるとは思うけど、私はそれに打ち勝って安納サオリと戦いたい。私のプロレスラーとしての今後を左右する試合になると思うから、安納サオリをぶっ潰す！」と宣戦布告した。

シングルマッチが決定的になると、安納から「わかった。じゃあそれまで必要以上に絡むな！」と吐き捨てられたが、フワちゃんは「え、安納サオリ、ありがとう！ うれしい！ 待ってよー！」と控室まで追いかけ回していた。