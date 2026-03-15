佐賀競馬の重賞での断然１番人気馬の走りに、ＳＮＳ上が大盛り上がりとなっている。

第５回報知新聞社杯・重賞の九州クラウンは１５日、佐賀競馬場のダート１４００メートル（１０頭立て）で行われ、ウルトラノホシ（牡５歳、高知・真島元徳厩舎、父ホッコータルマエ）が単勝１・４倍の支持に応え、重賞５勝目を挙げた。石川慎将騎手とのコンビで出走。最後の直線では２番手からパワフルな脚で、ほかの９頭をねじ伏せた。着差は１馬身だったが、それ以上の強さを感じさせる内容だった。勝ちタイムは１分２８秒０。

同馬は２４年５月の栄城賞以来の重賞勝ち。これで地元の佐賀では重賞全５勝を含む１１戦８勝とした。昨秋、韓国岳特別、中島記念ではアウトドライブに続く２着だったが、宿敵がいない前走の松浦川賞、今回の九州クラウンでは力の違いを見せつけた。

８番人気のエミサキホコル（金山昇馬騎手）が２着。２番人気のスマートラプター（山口勳騎手）が３着に続いた。

ウルトラノホシの１年１０か月ぶりの重賞勝利に、ＳＮＳでは「完全復活は嬉しい」「強かったな。佐賀のホシではある」「見え〜る 一番の星〜 （ウルトラノホシくんおめでとうおめでとう」「ウルトラノホシさすがだね」と祝福コメントが寄せられていた。