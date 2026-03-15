1本持ってたら活躍しそう！【ユニクロ】大人が着回したい「即戦力パンツ」

あらゆるトップスに合わせやすい着まわしの利くパンツがあると、春コーデでも頼りになりそうです。そこで今回は【ユニクロ】から、即戦力候補のパンツをピックアップして紹介します。コーデを組む時間のない忙しい日の救世主になってくれるかも。おしゃれさんのこなれた着こなしもぜひ参考に。

きれいめカジュアルに使いたいカーゴパンツ

【ユニクロ】「ワイドフィットカーゴパンツ」\3,990（税込）

@co_co_nanaさんが「ラフなのに綺麗めに穿ける」と紹介するカーゴパンツ。大人コーデにも馴染みそうです。裾はドロスト仕様になっているので、気軽にシルエットの調節が可能。春色トップスを合わせることでより旬な着こなしになり、程よくレディな印象をプラスできそうです。

メンズバギージーンズでつくる旬シルエット

【ユニクロ】「バギージーンズ」\4,990（税込）

@ko.wearさんが選んだのは、メンズの「バギージーンズ」。「しっかりボリュームあるのに太すぎんシルエットがなんとも可愛い」と言う通り、落ち感があって大人女性も取り入れやすそうです。コンパクトなトップス合わせやトップスのインスタイルで、メリハリのある旬なバランスが完成。

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※こちらの記事では@ko.wear様、@co_co_nana様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M