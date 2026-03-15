超学生が3月18日に「ネクロバイト」をデジタルリリースすることが決定した。

これは、3月より開催中の＜超学生 東名阪ツアー2026『Reverb』＞愛知公演にてサプライズ発表されたもの。

「ネクロバイト」は超学生が初めて手掛けたボーカロイド楽曲であり、原曲となるボカロバージョンと、本人が歌唱したセルフカバーバージョンの2曲が収録される。

ボカロバージョンは作詞・作曲・編曲の全てを超学生が担当しており、セルフカバーバージョンの編曲はライブツアーでもバンマスを務める清水”カルロス”宥人氏が手掛けている。それぞれ異なるアレンジが施されており、楽曲の違いを聴き比べて楽しめる作品となっている。

ジャケット写真も公開された。2025年8月に公開された「ネクロバイト」ボカロバージョンのMVにも使用されているビジュアルで、楽曲のテーマに沿った世界観を表現したアートワークとなっている。

さらに、セルフカバーバージョンのMVは3月20日19時に、超学生オフィシャルYouTubeチャンネルにて公開される。

◆ ◆ ◆

・超学生コメント

初めてボカロを用いて制作した楽曲「ネクロバイト」が、この度セルフカバーバージョンとして、新たなアレンジで音源化・動画化されることになりました。今回動画構成やイラストは基本的に変えておりません。しかしことアレンジにおいては、ボカロ版では物語の中で起こっていることの残虐性と凄惨さを積極的に音に反映しているのに対し、新版の美しい整合性の中に混沌が仄めかされるようなアレンジからは、主人公の歪に歪んだ認知と狂気的性愛が感じられるような音に聞こえます。併せてお楽しみいただけたら幸いに思います。

◆ ◆ ◆

＜超学生 東名阪ツアー2026『Reverb』＞

・公演日程：

2026年3月7日（土）大阪・NHK大阪ホール 開場 17:00 / 開演 18:00

2026年3月15日（日）愛知・COMTEC PORTBASE 開場16:30 / 開演 17:30

2026年3月22日（日）東京・Kanadevia Hall 開場16:30 / 開演 17:30 ・料金・券種： 指定席：7,700円（税込）

各プレイガイド一般発売 ※現在は東京公演のみ受付中

【チケット受付URL】

イープラス：https://eplus.jp/cho_gakusei/

ローソンチケット：https://l-tike.com/chogakusei/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/chogakusei-reverb