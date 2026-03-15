WANIMAが、Netflixにて全世界独占配信中のアニメ『刃牙道』のオープニングテーマ「フルボコ」のリリースを記念し、YouTube番組を公開した。

アニメ『刃牙道』にちなみ、番組ではWANIMAのメンバー3人が「最強」を目指すために、様々な武道や強さの世界に体当たりで挑む。相撲部屋で力士と対決し、「たくちゃんねる」で知られる坂口拓からウェイブパンチを受け、さらには居合切りにも挑戦するなど、盛りだくさんの内容となっているという。

「フルボコ」は、アニメ『刃牙道』オープニングテーマとして書き下ろされた一曲で、ミニアルバム『Excuse Error』に収録される。撮影に向けて徹底した食事管理とトレーニングを重ねたギタリストKO-SHIN（G, Cho）の肉体が強烈な存在感を放っているMVoも公開されているので、こちらも合わせてぜひチェックしてほしい。

ミニアルバム『Excuse Error』は3月25日リリースされ、本作を携え

◾️ミニアルバム『Excuse Error』

2026年3月25日（水）発売 特設サイト：https://wanima.net/pages/excuse-error

購入：https://WANIMA.lnk.to/ExcuseError

品番：WPCL-13750 価格：2,600円（税込） ▼CD収録内容

1.Die on Young fellow

2.Peace Junkie

3.十分だった

4.inside

5.フルボコ (アニメ「刃牙道」オープニングテーマ)

6.Still Here

7.現在地 (福岡ソフトバンクホークス 公式エールソング) ▼特典情報：

早期予約特典：オリジナルリフレクターキーホルダー（全4種・ランダム1種）

早期予約特典受付期間：〜2月28日（土）23:59まで

＜対象店舗＞

・タワーレコード（オンライン含む／一部店舗除く）

・HMV（HMV&BOOKS online含む／一部店舗除く）

・Amazon.co.jp

・セブンネットショッピング

・楽天ブックス

・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）※TSUTAYAオンラインショッピングは対象外

・ワーナーミュージック・ストア

※数量限定となり、対象期間内でも無くなり次第終了となります。 ▼チェーン別購入者先着特典

タワーレコード：オリジナルステッカー（ランダムでホログラムステッカーが含まれています）

HMV：オリジナルポストカード

Amazon.co.jp：メガジャケ

セブンネットショッピング：オリジナル缶バッジ

楽天ブックス：オリジナルアクリルキーホルダー

サポート店：オリジナルクリアファイル ※一部のCDショップ（およびネットショッピングサイト）では特典プレゼントを実施していない場合がございます。

※早期購入特典対象期間内にご予約いただいた場合、各ショップでの特典と早期購入特典の両方をお渡しします。

※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。

※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、お早目のご予約をお勧めします。

※特典に関するお問い合わせは、直接各CDショップ（およびネットショッピングサイト）にてご確認ください。

◾️アニメ『刃牙道』 ©板垣恵介(秋田書店)／刃牙道製作委員会 ▼配信

2026年2月26日（木）よりNetflixにて世界独占配信決定

Netflix作品ページ：https://www.netflix.com/刃牙道 ▼アニメ公式サイト／公式SNS

公式サイト：https://baki-anime.jp/

作品公式X：@baki_anime / @teambaki_en

◾️＜WANIMA 2026 TOUR ”Excuse Error”＞

特設サイト：https://wanima-live.com/excuse-error/ 2026年4月11日（土）熊本 天草市民センター※ファンクラブ限定 昼夜2公演

2026年4月17日（金）千葉 *

2026年4月19日（日）新潟 新潟テルサ

2026年4月23日（木）大阪 オリックス劇場

2026年4月26日（日）愛媛 松山市民会館

2026年4月30日（木）熊本 熊本城ホール メインホール

2026年5月2日（土）大分 大分・iichikoグランシアタ

2026年5月7日（木）東京 LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)

2026年5月17日（日）岡山 *

2026年5月23日（土）北海道 函館市民会館

2026年5月25日（月）宮城 仙台プラザホール

2026年6月5日（金）岐阜 長良川国際会議場 メインホール

2026年6月11日（木）兵庫 神戸国際会館 こくさいホール

2026年6月12日（金）奈良 なら100年会館 大ホール

2026年6月19日（金）福岡 福岡サンパレス