WANIMA、アニメ『刃牙道』OPテーマ「フルボコ」リリース記念に「最強」を目指すYouTube番組公開
WANIMAが、Netflixにて全世界独占配信中のアニメ『刃牙道』のオープニングテーマ「フルボコ」のリリースを記念し、YouTube番組を公開した。
アニメ『刃牙道』にちなみ、番組ではWANIMAのメンバー3人が「最強」を目指すために、様々な武道や強さの世界に体当たりで挑む。相撲部屋で力士と対決し、「たくちゃんねる」で知られる坂口拓からウェイブパンチを受け、さらには居合切りにも挑戦するなど、盛りだくさんの内容となっているという。
「フルボコ」は、アニメ『刃牙道』オープニングテーマとして書き下ろされた一曲で、ミニアルバム『Excuse Error』に収録される。撮影に向けて徹底した食事管理とトレーニングを重ねたギタリストKO-SHIN（G, Cho）の肉体が強烈な存在感を放っているMVoも公開されているので、こちらも合わせてぜひチェックしてほしい。
ミニアルバム『Excuse Error』は3月25日リリースされ、本作を携え
◾️「フルボコ」
2026年2月25日（水）リリース
配信：https://WANIMA.lnk.to/Furuboko
◾️ミニアルバム『Excuse Error』
2026年3月25日（水）発売
特設サイト：https://wanima.net/pages/excuse-error
購入：https://WANIMA.lnk.to/ExcuseError
品番：WPCL-13750 価格：2,600円（税込）
▼CD収録内容
1.Die on Young fellow
2.Peace Junkie
3.十分だった
4.inside
5.フルボコ (アニメ「刃牙道」オープニングテーマ)
6.Still Here
7.現在地 (福岡ソフトバンクホークス 公式エールソング)
▼特典情報：
早期予約特典：オリジナルリフレクターキーホルダー（全4種・ランダム1種）
早期予約特典受付期間：〜2月28日（土）23:59まで
＜対象店舗＞
・タワーレコード（オンライン含む／一部店舗除く）
・HMV（HMV&BOOKS online含む／一部店舗除く）
・Amazon.co.jp
・セブンネットショッピング
・楽天ブックス
・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）※TSUTAYAオンラインショッピングは対象外
・ワーナーミュージック・ストア
※数量限定となり、対象期間内でも無くなり次第終了となります。
▼チェーン別購入者先着特典
タワーレコード：オリジナルステッカー（ランダムでホログラムステッカーが含まれています）
HMV：オリジナルポストカード
Amazon.co.jp：メガジャケ
セブンネットショッピング：オリジナル缶バッジ
楽天ブックス：オリジナルアクリルキーホルダー
サポート店：オリジナルクリアファイル
※一部のCDショップ（およびネットショッピングサイト）では特典プレゼントを実施していない場合がございます。
※早期購入特典対象期間内にご予約いただいた場合、各ショップでの特典と早期購入特典の両方をお渡しします。
※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。
※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、お早目のご予約をお勧めします。
※特典に関するお問い合わせは、直接各CDショップ（およびネットショッピングサイト）にてご確認ください。
◾️アニメ『刃牙道』
▼配信
2026年2月26日（木）よりNetflixにて世界独占配信決定
Netflix作品ページ：https://www.netflix.com/刃牙道
▼アニメ公式サイト／公式SNS
公式サイト：https://baki-anime.jp/
作品公式X：@baki_anime / @teambaki_en
◾️＜WANIMA 2026 TOUR ”Excuse Error”＞
特設サイト：https://wanima-live.com/excuse-error/
2026年4月11日（土）熊本 天草市民センター※ファンクラブ限定 昼夜2公演
2026年4月17日（金）千葉 *
2026年4月19日（日）新潟 新潟テルサ
2026年4月23日（木）大阪 オリックス劇場
2026年4月26日（日）愛媛 松山市民会館
2026年4月30日（木）熊本 熊本城ホール メインホール
2026年5月2日（土）大分 大分・iichikoグランシアタ
2026年5月7日（木）東京 LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)
2026年5月17日（日）岡山 *
2026年5月23日（土）北海道 函館市民会館
2026年5月25日（月）宮城 仙台プラザホール
2026年6月5日（金）岐阜 長良川国際会議場 メインホール
2026年6月11日（木）兵庫 神戸国際会館 こくさいホール
2026年6月12日（金）奈良 なら100年会館 大ホール
2026年6月19日（金）福岡 福岡サンパレス
関連リンク
◆WANIMA オフィシャルサイト
◆WANIMA オフィシャルX
◆WANIMA オフィシャルInstagram