長崎が福岡に勝利し、今節の順位が確定した

V・ファーレン長崎は3月15日、明治安田J1百年構想リーグ第6節でアビスパ福岡に1-0で勝利した。

前日に他カードの全日程が終了しており、この結果を受けて最新の暫定順位表が公開された。

EASTでは、川崎フロンターレを1-0で破った鹿島アントラーズが勝ち点16で首位を快走。2位には柏レイソルを下したFC町田ゼルビア、3位にはFC東京が勝ち点12で並び、浦和レッズに勝利した東京ヴェルディが勝ち点11で4位につけている。一方、敗れた柏は勝ち点3で最下位に沈む形となった。

さらなる激戦区となっているのがWESTだ。首位のヴィッセル神戸、2位のサンフレッチェ広島、3位のガンバ大阪の上位3チームが勝ち点11で並ぶ大混戦。さらに、福岡を下して勝ち点9に伸ばした長崎が7位に浮上したことで、1位から9位までがわずか勝ち点3差の中にひしめく驚異の「団子状態」となっている。最下位のアビスパ福岡は勝ち点2から抜け出せず、苦しい状況が続いている。

この極端な混戦模様に、SNS上では「大魔境JリーグWEST」「暫定とはいえ西が大接戦すぎる」「団子状態」「WEST魔境すぎる」「西が相当カオス」「頑張れ福岡」「アビスパさん大丈夫かな」「マジで大混戦」と反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）